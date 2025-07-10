В Гомеле на остановке мужчина зачем-то порезал себе шею 10.07.2025, 11:09

иллюстративное фото

Его задержала милиция.

В Гомеле на остановке мужчина порезал себе шею, его задержала милиция. Выяснилось, что он находился под действием психотропных веществ, пишет «Белка» со ссылкой на прокуратуру Гомеля.

Как выяснилось, 38-летний гомельчанин давно состоит на учете в наркодиспансере — его уже судили больше десяти раз, в том числе за наркотики. Он никак не может справиться с зависимостью.

Однажды в марте он заказал в интернете мефедрон, получил адрес тайника, забрал сверток и пошел в район Шведской Горки. Там, в одной из новостроек, на лестничной площадке, ввел себе в вену часть порошка. Но сразу понял, что это не мефедрон, а что-то похуже — альфа-PVP, очень опасный наркотик. После этого его воспоминания обрываются.

Милиция задержала гомельчанина на остановке «Улица Пенязькова», где он уже резал себе шею ножом. При обыске нашли остатки того же вещества. Ему предъявили обвинение в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропов без цели сбыта. За это грозит до 5 пяти лет лишения свободы. Дело сейчас в суде, рассказал старший помощник прокурора Владимир Плоский.

Альфа-PVP — это сильный синтетический стимулятор, который быстро вызывает зависимость и может привести к опасным психозам, галлюцинациям и агрессии. Люди под его воздействием часто совершают необъяснимые и опасные поступки, наносят вред себе и окружающим.

В Гомеле на остановке мужчина зачем-то порезал себе шею

Оказалось, что он был под кайфом от психотропных веществ. Сам он толком не помнит, что произошло в тот мартовский день – картину событий помогли восстановить следователи.

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