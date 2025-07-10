«Кружил над Гомелем полтора часа» 1 10.07.2025, 11:49

Что сообщали люди о российских дронах над Беларусью.

Гомельчане сообщали о полете российских ударных дронов над городом ночью 10 июля, когда РФ совершила очередную массированную атаку «шахедами» и ракетами по нескольким регионам Украины, пишет «Флагшток».

Первые беспилотники на территории Гомельской области появились уже вечером 9 июля, когда российская армия запустила несколько групп БпЛА из Брянской области. Как информировал «Флагшток», над южными окраинами Гомеля начали слышать звук, похожий на звук «мопеда», после полуночи. Около 01:26 прогремел глухой взрыв на юго-запад от Гомеля — возможно, это было сбитие или падение дрона с последующей детонацией. В чате одного из гомельских телеграм-каналов гомельчане описывали происходящее в режиме реального времени. Утром сообщения были удалены.

Жители Гомеля сообщали, что слышали звук «мопеда» над Новобелицким, Сельмашевским и Волотовским микрорайонами. Очевидцы отмечали неровную работу двигателя.

В комментариях обсуждали количество БпЛА над городом — некоторые насчитали шесть «шахедов», но это мог быть один и тот же дрон, который кружил вокруг Гомеля. В целом звук беспилотника был слышен в областном центре в течение полутора часов.

В течение того же времени жители Речицы также слышали полеты БпЛА и утверждали, что беспилотников было как минимум три.

В целом, по предварительным подсчетам, на территорию Гомельской области с вечера 9 июля залетали более 20 российских БпЛА. При этом вернулись в Украину только около 5 дронов, остальные, вероятно, упали или были сбиты на территории Беларуси. Первый вошел в воздушное пространство республики в 20:18 9 июля, последний — в 02:03 10 июля.

Напомним, в последнее время залёты российских дронов на территорию Беларуси участились — в результате увеличения масштабов атак.

Всего, по сообщениям украинских официальных источников, в ночь на 10 июля РФ атаковала Украину более чем 400 дронами. Основной целью был Киев, где, по данным на утро, в 8 районах города пострадала жилищная, медицинская, образовательная, торговая и транспортная инфраструктура. Известно о двух погибших мирных жителях.

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