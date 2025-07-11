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Часть Жлобина и района осталась без электричества

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  • 11.07.2025, 9:50
Часть Жлобина и района осталась без электричества

Без электроснабжения остались 14 населенных пунктов.

После прохождения грозового фронта вечером в четверг без электричества осталась часть Жлобина и Жлобинского района. Об этом написала местная районка.

Фронт прошел по району с 20:30 до 22:00. В результате произошло аварийное отключение восьми высоковольтных линий 10 кВ, а также многочисленные отключения по линии 0,4 кВ.

В Жлобине без электричества остались часть улиц, а также поселок Вирский. В Жлобинском районе районе без электроснабжения остались 14 населенных пунктов.

Подачу электричества во все населенные пункты возобновили вскоре после полуночи. Но по состоянию на утро энергетики еще работали над восстановлением нескольких линий 0,4 кВ в Жлобине и районе.

Также ураган валил деревья и в лесу. Работники Жлобинского лесхоза ночью были вынуждены выйти на работу, чтобы разблокировать лесовоз: машина не могла проехать по лесной дороге, заваленной буреломом.

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