Стало известно, сколько леса придется вырубить в Беларуси из-за бурелома 1 11.07.2025, 14:37

Как две с половиной тысячи футбольных полей.

Вчера СМИ рассказывали про ураган, который прокатился по востоку страны и причинил значительные разрушения на Витебщине и Могилевщине.

Минлесхоз сообщает, что и минувшая ночь не выдалась спокойной: шквалистые ветры наломали еще немало веток.

Если быть точным, то, предварительной информации, от ночного ветра в Климовичском лесхозе пострадало около 300 гектар леса, требующих проведения сплошных санрубок.

Всего, по оперативным данным, на Могилевщине под сплошные санитарные рубки пойдет не менее 1.800 гектар леса. При этом обследования лесного фонда продолжаются. Точные цифры будут установлены позже.

Сколько это — 1.800 гектар? Один гектар — эо квадрат 100х100 метров. Значит, 1.800 гектар — это 18.000.000 квадратных метров, или условный прямоугольник размерами примерно 4,2х4,2 километра. Можно измерить в стандартных футбольных полях. Так, FIFA рекомендует размеры поля 105х68 метров (общая площадь 7.140 квадратных метров). Получается, что вырубить придется поврежденные деревья с площади, равной примерно 2.521 футбольному полю.

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