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Украинская разведка подорвала станцию спутниковой связи россиян

  • 11.07.2025, 14:42
Украинская разведка подорвала станцию спутниковой связи россиян

Взрыв прогремел в Мелитополе.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 10 июля прогремел взрыв, в результате чего были ликвидированы пять военных страны-агрессора РФ, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в пятницу, 11 июля.

Взрыв прогремел на территории одного из предприятий, где россияне обустроили логистическую базу, места размещения личного состава и военного транспорта.

По данным ГУР, в момент детонации оккупанты разгружали военный транспорт. Кроме ликвидации захватчиков, была уничтожена аппаратная станция обеспечения спутниковой связью. Командующие российской армии планировали использовать её для управления оккупационными войсками.

Отмечается, что операцию осуществили разведка и местное движение сопротивления.

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