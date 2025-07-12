У белоруса на границе конфисковали $32 тысячи

У белоруса на границе конфисковали $32 тысячи3
- 12.07.2025, 20:09
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Он работал в ЕС водителем, чтобы скопить на квартиру.
В Бресте огласили приговор 33-летнему жителю Витебской области, который обвинялся в контрабанде наличных денежных средств в крупном размере. Подробности уголовного дела рассказали в прокуратуре.
Мужчина работал в Польше водителем-международником, чтобы скопить деньги на покупку жилья.
16 мая 2025 года он возвращался на родину через пункт пропуска «Брест» на рейсовом автобусе. Во время проверки таможенники обнаружили у обвиняемого 42 тысячи долларов, которые были спрятаны в карманах одежды и личных вещах. Деньги мужчина не декларировал.
Из Беларуси и в Беларусь без декларирования один человек может провезти не более десяти тысяч долларов в эквиваленте. Точная сумма рассчитывается по курсу валют на день поездки. Учитывать будут все деньги, которые у вас с собой. То есть перевезти, к примеру, десять тысяч долларов в чемодане и еще 500 в кошельке без декларации не выйдет. Если вы захотите ввезти или вывезти более десяти тысяч долларов в эквиваленте, то эту сумму придется декларировать.
В отношении жителя Витебской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК (Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере наличных денежных средств).
Суд признал его виновным и назначил 350 базовых величин штрафа (14,7 тысячи рублей).
«Обнаруженная незадекларированная сумма денег, превышающая 10 тысяч долларов, конфискована в собственность государства как предмет преступления», — заявили в прокуратуре.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.