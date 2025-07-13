Трамп прибыл на финал Клубного чемпионата мира между «Челси» и ПСЖ
- 13.07.2025, 22:27
Президент США присутствует на матче вместе с женой.
Президент США Дональд Трамп посетил финальный матч клубного чемпионата мира между «Челси» и «ПСЖ». Встреча началась в 22:00 по Минску. Трамп вместе с женой Меланией поднялся в ложу к президенту ФИФА Джанни Инфантино.
«Челси» в минувшем сезоне выиграл Лигу конференций, ранее английский клуб выигрывал клубный чемпионат мира в 2021 году, но проиграл финал в 2012-м.
ПСЖ в прошедшей кампании выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Франции, также команда стала победителем Лиги чемпионов. Для парижан это первое участие в клубном чемпионате мира.