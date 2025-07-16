Водитель автобуса — «мэру» Бреста: Все уехали в Польшу 10 16.07.2025, 19:24

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В городе некому работать.

Председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский съездил на «Брестский общественный транспорт».

О том, как на самом деле с зарплатами на предприятии, брестский «мэр» узнал не из комментариев в тиктоке, а от первоисточника. Видимо, для баланса мнений, Лободинский решил пообщаться с водителями. Один из них стесняться большого начальника не стал и рассказал, что ситуация с зарплатами вовсе не такая радужная, как ее описывает начальник. Из-за этого многие уехали в Польшу и Германию, потому что там можно заработать, а в Бресте — не очень.

«Будут зарплату поднимать, водители вернутся. Из Польши приедут, из Германии. Зачем им за границей работать на других людей, здесь можно работать. Все же уехали за большим рублем. Здесь поднимать надо. Пусть на свою страну работают, а не на заграницу. Зачем нам брать людей из Африки, Азии, обучать их. Надо поднять зарплату и своих людей вернуть», — сказал водитель.

По словам мужчины, в парке дефицит не только водителей, но и слесарей. И тоже из-за зарплат.

«И водителей не хватает, и слесарей не хватает. Рабочая сила вся за границей. Все идут туда, где больше платят. Хорошим специалистам раньше платили больше. Взять Советский Союз. Рабочий там хорошо зарабатывал, мог что-то заработать, добиться. Квартиры давали», — отметил водитель.

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