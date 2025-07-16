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На БелАЭС сработала сигнализация

  • 16.07.2025, 22:42
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На БелАЭС сработала сигнализация

Второй энергоблок отключили от сети.

Второй энергоблок БелАЭС отключили от сети после срабатывания сигнализации. Теперь «проводятся диагностические мероприятия», сообщили в Минэнерго вечером 16 июля.

Персонал станции отключил второй энергоблок БелАЭС от сети 16 июля из-за срабатывания «сигнализации об отклонении в работе системы охлаждения генератора — неядерной части блока».

Напомним, второй энергоблок Беларусской АЭС ввели в промышленную эксплуатацию 1 ноября 2023 года. Плановый ремонт он проходил уже в июле 2024 года.

В декабре 2023-го года агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние документы «Росатома» сообщало о проблемах на втором энергоблоке БелАЭС. По их данным, в феврале 2022 года в первый контур просачивалась ионообменная смола, угрожая заклинить критически важные компоненты. Министерство энергетики опровергало эту информацию.

В конце 2024-го оба энергоблока БелАСЭ простаивали, и власти это скрывали.

При штатной работе двух энергоблоков БелАЭС обеспечивает около 40% потребности страны в электроэнергии.

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