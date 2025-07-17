Командующий войсками НАТО подтвердил скорую доставку Patriot в Украину 3 17.07.2025, 11:49

Подготовка к этому уже ведется.

Подготовка к быстрой переброске дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot в Украину уже ведется.

Об этом заявил командующий войсками НАТО Алексус Гринкевич, сообщает Reuters.

«Подготовка уже ведется, мы очень тесно сотрудничаем с немцами по вопросу передачи Patriot. Мне дали указание действовать как можно быстрее», - сказал он на конференции в немецком городе Висбаден.

Напомним, президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что часть систем противоракетной обороны Patriot должна прибыть в Украину «в течение нескольких дней».

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