Командующий войсками НАТО подтвердил скорую доставку Patriot в Украину

Командующий войсками НАТО подтвердил скорую доставку Patriot в Украину3
- 17.07.2025, 11:49
Подготовка к этому уже ведется.
Подготовка к быстрой переброске дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot в Украину уже ведется.
Об этом заявил командующий войсками НАТО Алексус Гринкевич, сообщает Reuters.
«Подготовка уже ведется, мы очень тесно сотрудничаем с немцами по вопросу передачи Patriot. Мне дали указание действовать как можно быстрее», - сказал он на конференции в немецком городе Висбаден.
Напомним, президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что часть систем противоракетной обороны Patriot должна прибыть в Украину «в течение нескольких дней».