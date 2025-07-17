«Пять дней с температурой до +42 градусов» 17.07.2025, 22:14

3,830

Что говорят синоптики о погоде в Беларуси на выходные и после 20 июля.

Погодные модели прогнозируют, когда в Беларусь вернется жаркая погода. А Белгидромет дал точный прогноз на конец рабочей недели и ближайшие выходные, информирует pogoda.by.

Так в пятницу, 18 июля, белорусскую погоду определят атмосферные фронты. В течение суток будет облачно с прояснениями и в большинстве регионов выпадут осадки. В ночные часы местами, а днем во многих районах могут быть грозы. Ветер при грозах будет порывистым. В ночные часы температуры опустятся до +11 - +17 градусов, днем воздух прогреется до +20 - +26 градусов.

Похожей погода будет и в ближайшие выходные. В субботу и воскресенье, 19 и 20 июля, почти по всей Беларуси прольются дожди, местами с грозами и даже градом. Синоптики предупреждают, что днем в отдельных районах может быть сильный порывистый ветер. Ночью температуры будут около +11 - +17 градусов, а днем в среднем +20 - +26 градусов. Хотя в отдельных районах страны будет совсем не жарко – всего +18 - +19 градусов.

Между тем тематический телеграм-канал «Надвор`е» сообщил, что, по данным прогнозных моделей, совсем скоро в Беларусь вернется жаркая погода.

В частности, по данным сервиса визуализации данных о погоде WXCharts, в ближайшее время в южной Беларуси возможно прохождения холодного фронта с грозой градом и шквалами. Но уже с 20 июля температура в этом регионе снова начнет расти до +40 - +42 градусов.

- Пять дней примерно супержарких ожидаются, - предупредил телеграм-канал «Надвор`е».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com