«Пять дней с температурой до +42 градусов»
- 17.07.2025, 22:14
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Что говорят синоптики о погоде в Беларуси на выходные и после 20 июля.
Погодные модели прогнозируют, когда в Беларусь вернется жаркая погода. А Белгидромет дал точный прогноз на конец рабочей недели и ближайшие выходные, информирует pogoda.by.
Так в пятницу, 18 июля, белорусскую погоду определят атмосферные фронты. В течение суток будет облачно с прояснениями и в большинстве регионов выпадут осадки. В ночные часы местами, а днем во многих районах могут быть грозы. Ветер при грозах будет порывистым. В ночные часы температуры опустятся до +11 - +17 градусов, днем воздух прогреется до +20 - +26 градусов.
Похожей погода будет и в ближайшие выходные. В субботу и воскресенье, 19 и 20 июля, почти по всей Беларуси прольются дожди, местами с грозами и даже градом. Синоптики предупреждают, что днем в отдельных районах может быть сильный порывистый ветер. Ночью температуры будут около +11 - +17 градусов, а днем в среднем +20 - +26 градусов. Хотя в отдельных районах страны будет совсем не жарко – всего +18 - +19 градусов.
Между тем тематический телеграм-канал «Надвор`е» сообщил, что, по данным прогнозных моделей, совсем скоро в Беларусь вернется жаркая погода.
В частности, по данным сервиса визуализации данных о погоде WXCharts, в ближайшее время в южной Беларуси возможно прохождения холодного фронта с грозой градом и шквалами. Но уже с 20 июля температура в этом регионе снова начнет расти до +40 - +42 градусов.
- Пять дней примерно супержарких ожидаются, - предупредил телеграм-канал «Надвор`е».