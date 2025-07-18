Когда Зеленский может встретиться с Си Цзиньпином 18.07.2025, 17:07

Прогноз эксперта.

Китай не отступит от своей политики поддержки России. Поэтому встреча президента Украины Владимира Зеленского и лидера КНР Си Цзиньпина до урегулирования войны, вероятно, невозможна.

Об этом РБК-Украина заявил историк и дипломат Роман Бессмертный.

- До момента, когда здесь не будет хоть какого-либо решения (по завершению войны в Украине - ред.) встречи этой не состоится. Си Цзиньпин не тот человек, который просто ради того, чтобы встретиться, будет соглашаться на такую встречу, - считает эксперт.

Он добавил, что власти Китая, вероятно, будут продолжать финансовую, военно-политическую и торговую помощь России. В частности, она заключается в поставках двойных технологий, компонентов оружия, полупроводников и т.д.

По словам Бессмертного, сколько бы Китай не заявлял о своей непричастности к военно-промышленному комплексу РФ, у Украины есть достаточно доказательств о том, что КНР «замешана» в производстве российской баллистики и дронов. Похожая ситуация, вероятно, и с некоторыми странами Европы.

- Если в этом отношении не будет какого-либо продвижения, или согласованного, выработанного решения, встречи не состоится, потому что еще раз указать на то, что китайские граждане воюют в составе российских войск, что Китай снабжает оружием - все прекрасно понимают, что Си Цзиньпин сам себя не будет высекать, - обратил внимание эксперт.

К слову, на днях руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Си Цзиньпину стоит встретиться с Зеленским на фоне углубления поддержки России со стороны Китая.

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