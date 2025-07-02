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Неожиданный успех: всеми забытый Kodak обретает вторую жизнь  

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  • 2.07.2025, 11:20
  • 2,922
Неожиданный успех: всеми забытый Kodak обретает вторую жизнь  

Теперь как модный бренд.

Когда-то символ провала в эпоху цифровой революции бренд Kodak неожиданно обретает вторую жизнь — на этот раз в мире моды. Особенно ярко это проявляется в Южной Корее, где работает более 120 магазинов одежды под брендом Kodak Apparel, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

В районе Сондсу-дон в Сеуле, который местные называют «Бруклином Сеула», магазин Kodak Corner Shop привлекает внимание своей желто-красной вывеской и ретро-атмосферой. Здесь продаются футболки, сумки, кепки и платья с узнаваемым логотипом в виде затвора камеры. Молодые покупатели связывают бренд с теплыми, ностальгическими эмоциями и эстетикой аналоговой фотографии.

Этот неожиданный успех стал возможен благодаря активной стратегии лицензирования бренда, которая приносит Kodak порядка $20 миллионов в год — на 35% больше, чем пять лет назад. Бренд используется на одежде, очках, солнечных панелях, телевизорах и даже генераторах. Особенно активно — в Азии, где тренд «newtro» (новое + ретро) делает культовыми забытые западные бренды.

За модной линией Kodak Apparel стоит южнокорейская компания Hilight Brands, также владеющая лицензиями на Diadora и Malbon Golf. По мнению представителей Kodak, бренд остается верен своей сути — передаче эмоций и памяти через визуальные образы, даже если речь идет не о фотокамерах, а о капюшонах и скейтбордах.

Хотя некоторые эксперты видят в таком расширении признаки слабости, другие отмечают, что у Kodak есть шанс переосмыслить свое значение и остаться актуальным в эпоху соцсетей и визуальной культуры.

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