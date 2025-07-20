The Sunday Times: Китай призывает Путина продолжать войну 5 20.07.2025, 19:15

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Пекин выигрывает от продолжения агрессии против Украины.

Пока российский диктатор Владимир Путин обдумывает свою реакцию на риторику Вашингтона после того, как президент США Дональд Трамп дал ему 50 дней, чтобы объявить прекращение огня, действия Трампа «втянули в психодраму» лидера Китая Си Цзиньпина, пишет The Sunday Times.

Издание отмечает, что именно Си Цзиньпин может больше всего выиграть от этой ситуации.

После опасения Кремля, что Трамп будет более решительным, Московская фондовая биржа резко подскочила, обратил внимание автор статьи Марк Галеотти. Он напомнил, что Трамп хотел поощрить европейцев покупать оружие американского производства для поддержки Украины, от чего уже отказались Франция, Чехия и Италия, а главной инициативой Трампа было дать Путину 50 дней на прекращение боевых действий. В статье отмечается, что в случае отказа президент США пригрозил ввести 100-процентную пошлину на импорт из России, но объемы экспорта России в США за прошлый год составили лишь 3 млрд долларов или 0,65% от российского экспорта, поэтому «Путин вряд ли потеряет сон» из-за этой угрозы.

Галеотти высказывает мнение, что на самом деле человек, который лучше всего может заставить Путина изменить курс в отношении Украины, — это не Трамп, а лидер Китая Си Цзиньпин, который, однако, не собирается этого делать.

Также издание напомнило о заявлении министра иностранных дел Китая Вана И высокой представительнице ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кае Каллас о том, что российское вторжение в Украину было «благословением» для Пекина, поскольку оно сосредоточило внимание Запада на Европе, а не на Тихом океане, и о том, что Китай не может допустить поражения России.

В статье отмечается, что, кроме риторики, Китай поставляет России широкий спектр товаров двойного назначения, жизненно важных для военной машины Путина, к которым, в частности, относятся оптоволокно, которое Россия использует для производства неуязвимых для РЭБ FPV-дронов, и нитроцеллюлоза, используемая для производства артиллерии.

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