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Лукашенко грезит о производстве российских БПЛА в Беларуси

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  • 21.07.2025, 13:23
  • 3,614
Лукашенко грезит о производстве российских БПЛА в Беларуси

Диктатор подставляется под ответ ВСУ.

Беларусь и Самарская область России намерены сотрудничать в производстве беспилотников. Об этом заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев по итогам встречи с Лукашенко 21 июля, передает БелТА.

В марте Лукашенко посетил выставку новейших российских беспилотных авиационных систем «Демонстрация решений отрасли БАС».

Главное предложение российской стороны заключалось в создании в Беларуси завода по производству беспилотных авиационных систем с мощностью до 100 тысяч единиц ежегодно.

«Это мы изучим принципиально, — заявил тогда Александр Лукашенко. — Для нас это очень большая перспектива».

Отметим, эксперты считают, что подобное предприятие может стать законной целью для ВСУ.

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