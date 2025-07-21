Сколько грузинского вина выпивают белорусы 3 21.07.2025, 19:06

Минск уверенно занимает позиции в топ-10 покупателей красного и белого алкоголя из Тбилиси.

Грузинская национальная служба статистики представила данные по экспорту продуктов за первое полугодие 2025-го.

Среди прочего, есть информация и по продажам вина в постсоветские страны.

Так, Тбилиси поставил за границу 41,3 тыс. т вина на сумму $121,7 млн. Этот алкоголь занял 3,8% всего экспорта товаров.

В целом объем продажи на мировые рынки сократился за январь – июнь 2025 года на 24,1% по сравнению с аналогичными данными в 2024-м.

Кто покупает грузинское вино

Экспорт вина из Грузии в РФ в первом полугодии 2025-го сократился более чем в 1,5 раза, обращает внимание ТАСС. В Тбилиси продали Москве 26,5 тыс. т вина.

Всего в январе – июне Грузия получила от РФ $72,8 млн за проданное вино. В прошлом году цифра составила $111,1 млн.

Среди стран, покупающих грузинское вино, Россия занимает первое место. Далее следуют Польша (3,6 тыс. т), Украина (2,1 тыс. т), Китай и Беларусь (по 1,7 тыс. т), Казахстан (1,5 тыс. т) и другие страны.

К примеру, летом 2024-го Минск также расположился на пятой строчке, купив у Тбилиси 1,445 тыс. т вина.

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