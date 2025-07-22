Жители Витебской области годами жалуются на «кофе» из кранов 1 22.07.2025, 7:59

Местные службы не могут решить проблему.

В одном из райцентров Витебской области наблюдаются регулярные проблемы с водой. Портал «Точка» выяснил, когда их собираются решить.

Жительница города Городок Витебской области Марина жалуется, что из-под крана у нее регулярно течет вода отвратительного качества, а местные службы не могут решить проблему уже несколько лет.

Горячая вода из крана в квартире Марины — цвета кофе.

Семья говорит, что они даже не могут нормально помыться. Готовить же на такой воде вообще невозможно и опасно.

«У нас вся улица Гагарина так страдает. Люди пишут в 115, обращаются в ЖЭС, в водоканал. Получаем одни отписки, что наша вода надлежащего качества. Но вы сами посмотрите», — жалуется женщина.

Она говорит, что из «холодного» крана вода течет чуть получше. Но все равно серая.

«Видите, даже в унитазе вода мутная. Фильтры постоянно забиваются, сантехника ломается. Вот сейчас несколько дней вода такая. Мыться ей нельзя, готовить — тем более», — говорит Марина.

После обращений в коммунальные службы, отмечает женщина, проблема на несколько дней решается. Но потом все повторяется по кругу.

«Заявки только принимают, уже даже их не закрывают. Придут, что-то подкрутят и говорят, что вода у нас хорошая. Но этого хватает лишь на пару дней, а потом — снова грязь из крана», — сетует женщина.

Что с водой в Городке?

За комментарием журналисты обратились в «Витебскоблводоканал». Там отметили, что о проблемах с водой в районе улицы Гагарина им известно. И чтобы обеспечить горожан водой надлежащего качества, уже приступили к реконструкции станции обезжелезивания в деревне Суровни Городского района, откуда подается вода.

Сейчас специалисты проводят регулярный мониторинг качества питьевой воды в этом районе.

Как только закончатся работы по реконструкции станции обезжелезивания, будет проведена промывка центральной сети водоснабжения.

«Дополнительно сообщаем, что жители ул. Гагарина в городе Городок обращались в „Витебскоблводоканал“ по вопросу качества подаваемой воды. Данный вопрос находится на контроле», — отметили на предприятии.

Кроме того, там заверили, что жителям проблемного микрорайона уменьшен размер платы за коммунальные услуги холодного водоснабжения за тот период, когда устраняли недостатки в подаче воды.

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