Жители Витебской области годами жалуются на «кофе» из кранов

Жители Витебской области годами жалуются на «кофе» из кранов1
- 22.07.2025, 7:59
Местные службы не могут решить проблему.
В одном из райцентров Витебской области наблюдаются регулярные проблемы с водой. Портал «Точка» выяснил, когда их собираются решить.
Жительница города Городок Витебской области Марина жалуется, что из-под крана у нее регулярно течет вода отвратительного качества, а местные службы не могут решить проблему уже несколько лет.
Горячая вода из крана в квартире Марины — цвета кофе.
Семья говорит, что они даже не могут нормально помыться. Готовить же на такой воде вообще невозможно и опасно.
«У нас вся улица Гагарина так страдает. Люди пишут в 115, обращаются в ЖЭС, в водоканал. Получаем одни отписки, что наша вода надлежащего качества. Но вы сами посмотрите», — жалуется женщина.
Она говорит, что из «холодного» крана вода течет чуть получше. Но все равно серая.
«Видите, даже в унитазе вода мутная. Фильтры постоянно забиваются, сантехника ломается. Вот сейчас несколько дней вода такая. Мыться ей нельзя, готовить — тем более», — говорит Марина.
После обращений в коммунальные службы, отмечает женщина, проблема на несколько дней решается. Но потом все повторяется по кругу.
«Заявки только принимают, уже даже их не закрывают. Придут, что-то подкрутят и говорят, что вода у нас хорошая. Но этого хватает лишь на пару дней, а потом — снова грязь из крана», — сетует женщина.
Что с водой в Городке?
За комментарием журналисты обратились в «Витебскоблводоканал». Там отметили, что о проблемах с водой в районе улицы Гагарина им известно. И чтобы обеспечить горожан водой надлежащего качества, уже приступили к реконструкции станции обезжелезивания в деревне Суровни Городского района, откуда подается вода.
Сейчас специалисты проводят регулярный мониторинг качества питьевой воды в этом районе.
Как только закончатся работы по реконструкции станции обезжелезивания, будет проведена промывка центральной сети водоснабжения.
«Дополнительно сообщаем, что жители ул. Гагарина в городе Городок обращались в „Витебскоблводоканал“ по вопросу качества подаваемой воды. Данный вопрос находится на контроле», — отметили на предприятии.
Кроме того, там заверили, что жителям проблемного микрорайона уменьшен размер платы за коммунальные услуги холодного водоснабжения за тот период, когда устраняли недостатки в подаче воды.