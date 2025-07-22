Лидер сборной Беларуси по гандболу уехал играть в Португалию
- 22.07.2025, 8:17
Из своего предыдущего клуба наш соотечественник ушел со скандалом.
Пресс-служба португальской «Бенфики» официально подтвердила подписание контракта с белорусским гандболистом Никитой Вайлуповым.
Соглашение с правым крайним игроком рассчитано на один год.
Перед переходом в Лиссабон Вайлупов выступал за венгерский клуб «Веспрем». Однако правый крайний покинул команду со скандалом.
Несмотря на действующий контракт до конца сезона 2025/26, клуб сообщил игроку о расторжении сотрудничества.
«Руководство клуба дало понять, что не видит меня в дальнейших планах команды. Мне предложили рассмотреть другие варианты, и я согласился», — рассказал Вайлупов в эфире программы «Спот-Кадр».