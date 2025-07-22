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«Почему бы не оборудовать камерами кабинеты во всех исполкомах?»

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  • 22.07.2025, 13:35
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«Почему бы не оборудовать камерами кабинеты во всех исполкомах?»

Видеонаблюдение в детских садах — это вовсе не про защиту прав детей.

Скандал в детском саду в Могилеве, где воспитатель и помощница растирали детям песок по лицу, получил продолжение. И дело не только в том, что многие взрослые, в том числе и родители пострадавших детей, встали на сторону сотрудников, пишет «Салідарнасць».

В прокуратуре заявили, что за «непедагогичные методы воспитания» виновных наказали в дисциплинарном порядке, также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Свое разбирательство ведет и милиция.

Отдельно местные власти собрали комиссию с участием «педагогов районного уровня» — и нельзя исключать, что в этом случае «прилетит» как раз родителям, которых ожидают всевозможные комиссии и угрозы СОП.

Но есть и еще один результат. Начальник отдела по образованию администрации Октябрьского района Могилева Юрий Волков заявил, что серьезно обсуждается установка видеокамер в детсадах.

— Система видеонаблюдения упрощает жизнь не только детям, родителям, но в том числе и педагогам. Я — только за. Единственная сторона у нас — финансовая. И, как мне уже высказались родители, они готовы даже в некоторых учреждениях взять на себя эту функцию, — сказал чиновник в эфире госТВ.

Очень вероятно, что как раз инициатива будет реализована, под соусом аргументов о большей безопасности детей и профилактике подобных случаев. И в это можно было бы даже поверить, если бы не особенности текущей белоруской реальности.

Система видеонаблюдения в учреждениях образования на руку в первую очередь не родителям (хотя деньги планируют снять как раз с них, как это уже было с турникетами во всех школах) и даже не детям. Будь это так — зачем чиновники так рьяно пробивали бы идею отбирать у школьников мобильные телефоны, на видеозаписи которых в том числе попадают неприглядные ситуации из школьной жизни?

А вот администрации видеокамеры, доступ к которым она имеет, весьма удобны. В том числе для давления на неугодных — детей, родителей, педагогов. Спровоцировать, срежиссировать, записать конфликт — и оправдать этими видеозаписями любые свои последующие действия.

Ну, а в случаях, когда понадобится действительно защитить права детей, а не собственные интересы — камеры «ломаются» или, какая жалость, записи уже удалены.

Белорусы это проходили неоднократно на примерах нагрудных видеокамер силовиков и систем в режимных учреждениях, где видеонаблюдение якобы выходило из строя в спорных моментах, которые могли бы опровергнуть слова силовиков о «размахивании руками, ругани матом» и т.д. и подтвердить — позицию обвиненных ими людей.

Но уж если кому-то так неймется и хочется больше, еще больше видеокамер — есть встречное предложение. Почему бы не оборудовать ими кабинеты во всех исполкомах? За счет чиновников, разумеется.

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