Российские рабочие на стройке АЭС в Турции вышли на протесты 1 23.07.2025, 14:34

Им не платят зарплаты.

Граждане России, участвующие в строительстве турецкой атомной электростанции «Аккую» в провинции Мерсин, присоединились к протестам остальных рабочих, вспыхнувшим по причине невыплаты зарплаты. Об этом сообщает Sota со ссылкой на родственников российских строителей.

Рабочие перекрыли дорогу около стройплощадки, отмечает издание. Они разбивают едущие к объекту автомобили, требуя выплаты денег. Судя по кадрам, против протестующих применили водометы, в ответ они забросали камнями машину, которая поливала их водой.

Семьи российских рабочих рассказали, что им перестали платить зарплату, в начале июля. По словам родственников, проблемы возникли еще в мае, на этом фоне персонал на стройке сократился с 12 до 3 тысяч человек.

Еще в марте турецкие строители устраивали забастовку, требуя погасить долги по зарплате. Тогда рабочие из России протестовать опасались, поскольку в этом случае их могли уволить с аннулированием обратных билетов в РФ, купленных в рамках трудового контракта.

Проект АЭС в Аккую реализует госкорпорация «Росатом» по модели «строй-владей-эксплуатируй». Россиян в РФ нанимает компания «Титан-2», на месте они заключают трудовой договор с турецкой TSM Enerji. Формально «Росатом» не участвует в схеме.

22 июля TSM Enerji направило официальное письмо на имя председателя совета директоров дочки «Росатома» «Аккую Нуклеар» Антона Дедусенко. В нем говорится, что у подрядчика нет необходимых $58 млн, которые требует Фонд социальной защиты и государственного страхования Турции (SGK). Компании грозит арест имущества и прекращение работы, отмечается в письме.

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