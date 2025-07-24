FT рассказала о звонке топ-чиновника РФ в Киев в первые дни войны 6 24.07.2025, 16:08

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Замглавы администрации Путина послали к черту.

В первые часы полномасштабного вторжения России в Украину, когда Киев готовился к штурму, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и сам президент Владимир Зеленский держали при себе штурмовые винтовки, готовясь к худшему сценарию. Тогда же раздался звонок из Кремля, сообщает газета Financial Times.

«Винтовки были для того, чтобы пробиться на выход... или умереть достойно», — вспомнил один из помощников президента.

«Я не боялся за себя», — сказал Ермак, — «Я боялся за свою семью и украинский народ».

В первые дни нападения к Ермаку поступил звонок из Москвы. На линии был Дмитрий Козак, заместитель главы администрации Путина.

«Убедите Зеленского сдаться, или будет полномасштабное уничтожение», — пригрозил Козак.

Ермак не растерялся и ответил коротко и решительно:

«Идите вы к черту!»

После этого Ермак положил трубку. Этот момент стал демонстрацией готовности сопротивляться до последнего.

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