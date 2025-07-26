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В Витебске построят аквапарк

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  • 26.07.2025, 12:18
В Витебске построят аквапарк

Проект доработан, осталось получить разрешение.

В Витебске появится масштабный многофункциональный центр с аквапарком.

Заказчик проекта доработал архитектурно-планировочную концепцию и вскоре обратится за разрешением на строительство. Об этом начальник отдела архитектуры и градостроительства горисполкома Андрей Макеев сообщил порталу vitbichi.by. По его словам, комплекс – очень значимый и привлекательный для города объект.

Площадь центра составит примерно 14 тыс. м2, из них не менее 3,5 тыс. м2 займет аквапарк. Одновременно он сможет принять 1,3 тыс. посетителей, а дневная пропускная способность составит около 3,2 тыс. человек.

Проект по строительству многофункционального центра выносили на общественное обсуждение.

По его итогам возникло несколько технических замечаний, которые компания-разработчик смогла полностью устранить.

«Они касались чисто технических аспектов, в частности, возможности размещения многофункционального объекта с точки зрения функционального зонирования земли в соответствии с Генеральным планом Витебска, а также обеспечения ограничения доступа посторонних на территорию предприятий, расположенных по соседству», – уточнил Андрей Макеев.

Учитывая большой объем документации, которую необходимо отработать, этап проектирования продлится от года до полутора лет. После этого подрядчик сможет непосредственно приступить к строительству комплекса.

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