ЕС готовится отменить одно из самых раздражающих правил в аэропортах 27.07.2025, 0:20

Путешествовать по Европе станет немного проще.

Европейский союз планирует наконец ослабить жёсткие ограничения по провозу жидкости в ручной клади в самолёте, сообщает Euronews.

Еврокомиссия объявила о планах развернуть в европейских аэропортах современное сканирующее оборудование, которое позволяет проверять содержимое контейнеров объёмом более 100 мл. Новые системы уже работают в нескольких аэропортах Европы и получили положительные отзывы экспертов. Следующий шаг - решение Европейской конференции гражданской авиации. Если оно будет положительным, ограничения могут отменить буквально «со дня на день».

Впрочем, процесс может затянуться. У многих аэропортов нет финансовой возможности оперативно установить дорогостоящее оборудование, так что когда новые правила вступят в силу - большой вопрос.

Откуда взялось правило «100 мл»?

Ограничения на провоз жидкостей в ручной клади ввели в 2006 году после попытки теракта на рейсах из Великобритании в США и Канаду. Тогда британская полиция предотвратила заговор, в котором террористы планировали использовать жидкие взрывчатые вещества, замаскированные под напитки, чтобы взорвать несколько авиалайнеров.

Эта угроза заставила государственные авиационные агентства Европы, США и многих других стран принять строгие правила: все жидкости (не только напитки, но также, например, гели, аэрозоли, лосьоны, даже зубная паста) в ручной клади должны быть в упаковках не более 100 мл и складываться в прозрачный пакет. При этом совокупный объем всех жидкостей, которые везет пассажир, не должен превышать один литр. Исключения делали только для лекарств и детского питания.

Однако эти ограничения часто критиковали как бессмысленные. Хотя они действительно затрудняют потенциальным террористам создание бомбы с жидкостной взрывчаткой, полностью устранить такую опасность ограничения не могут. Кроме того, современные сканеры в аэропортах и так уже способны обнаруживать опасные жидкости.

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