«Ну не вам же с ними ходить» 4 3.07.2025, 19:27

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Жительница Жодино рассказала, что выбрала для дочки обычное имя, — и началось.

В семье жительницы Жодино Полины осенью ожидается прибавление. У них с мужем родится дочь. Узнав пол будущего ребенка, родители стали придумывать имя, однако выбранный вариант раскритиковала подруга женщины. Об этом Полина рассказала в своем TikTok, — и комментарии захлестнула волна обсуждений, пишет «Зеркало».

Полина беременна вторым ребенком. По словам женщины, когда они с подругой обсуждали, как их семья хочет назвать будущую малышку, услышала: «Из тысячи имен вы выбрали самое простое».

— Я не против иностранных имен, необычных имен. Называйте, как хотите. Но нам с мужем, откликнулось именно это. Мы подбирали [его так], чтобы оно красиво сочеталось с отчеством, — рассказала блогерка. — У меня дочка будет Михайловна. И какая-нибудь Анабель Михайловна или Амелия Михайловна, не звучит. Согласитесь.

По мнению женщины, у людей сейчас немало «непонятной ненависти» к «обычным именам». Почему так происходит, она не понимает.

— Называйте [своих детей], как вам нравится. Но не надо навязывать это остальным, — поделилась Полина мнением.

Она говорит, что существует много старославянских имен, которые ей нравятся.

— И которые многие тоже не понимают. И в TikTok частенько вижу видео, в которых за***ают эти имена, — сказала она. — Девочки, ну не вам же с ними ходить. Правда? Я не понимаю.

В комментариях многие интересовались, как же в семье решили назвать девочку. Полина ответила: «Анна».

А что у других?

За два дня видео Полины посмотрели более 440 тысяч раз. Под ним более 1100 комментариев. В них люди делились тем, как и какие имена выбирали для своих детей. Вот некоторые из них:

«А мы хотим Анастасией назвать. Будет Михайлова Анастасия Юрьевна. Сначала я еще думала и сомневалась, но в итоге поняла, что все же к Юрьевне больше Настя подходит»;

«У меня дочка Анастасия Дмитриевна. В группе в садике одна Настя. Остальные Евы, Милены, Аделины и так далее»;

«А у меня старшая Алиса. Называли редким именем, но сейчас, 17 лет спустя, их стало много. И ребенок нереально психует, когда где-то зовут Алису. У знакомых Настя в саду плачет, что ее по фамилии зовут (три Насти в группе)»;

«У дочки супер отчество — Никитична. К нему было очень тяжело подобрать имя, так еще [у нас] и фамилия интересная и простая. Назвали Арина»;

«А у меня Злата Анатольевна. И не думали, как назвать дочку, сразу знала для себя. А старшего сына спонтанно назвала. Он Константин Анатольевич»;

«Решила назвать сына Ярослав, мужу понравилось, сошлись. Мама, когда услышала, сказала „Ярик. Как собаку [назовете]“, а бабушка вообще чертыхнулась. А я ответила: „Не Ярик, а Ярослав, Ярославчик“. Вот и все, а то предлагали мне Марка, Матвея и так далее»;

«Мне мама тоже сказала что просто назвали. У нас Нина Даниловна»;

«Мои девочки Татьяна и Мария. И я так рада, что мы их так назвали. Танюша, Танечка, Машенька. Когда была беременна, хотела выбрать новомодные имена. Хорошо, что муж отговорил»;

«Я очень сильно хотела Аню или Дашу. Но, если УЗИ говорит правду, у меня Андрей».

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