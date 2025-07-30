«Все шито белыми нитками»: белорусы отреагировали на падение БПЛА в Минске 30.07.2025, 13:09

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В версию властей никто не верит.

В минском микрорайоне Домбровка разбился беспилотник. В ночь на 29 июля он врезался в жилой дом, но не взорвался, хотя, как утверждает Следственный комитет, он был оснащен взрывным устройством на основе тротила.

Власти утверждают, что «приземлили» его. Однако белорусы в TikTok-аккаунте «Хартии’97» пишут, что дрон влетел в дом на улице Матусевича 72:

«А это только начало».

«Шум никто не хотел поднимать. Всё шито-крыто, как обычно».

«Разрешил России летать! Бардак!»

«Нужно усилить ПВО со стороны РФ, а то уже много их летает последние время».

«Это российский шахед»

«Главное, что мирное небо, говорили они».

«Все шито белыми нитками».

Люди задаются вопросом: если дрон посадили, как утверждают власти, почему нельзя было сделать это на подступах к Минску:

«Зачем сажать было в городе. Вывели бы за город. Могло рвануть — и мало бы не показалось бы».

«Истину глаголиш! Вопрос: почему эвакуации людей не было? А думаю, что знали, что не рванет!!!».

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