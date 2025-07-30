«Все шито белыми нитками»: белорусы отреагировали на падение БПЛА в Минске
- 30.07.2025, 13:09
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В версию властей никто не верит.
В минском микрорайоне Домбровка разбился беспилотник. В ночь на 29 июля он врезался в жилой дом, но не взорвался, хотя, как утверждает Следственный комитет, он был оснащен взрывным устройством на основе тротила.
Власти утверждают, что «приземлили» его. Однако белорусы в TikTok-аккаунте «Хартии’97» пишут, что дрон влетел в дом на улице Матусевича 72:
@charter97.org ♬ оригинальный звук - Хартия97
«А это только начало».
«Шум никто не хотел поднимать. Всё шито-крыто, как обычно».
«Разрешил России летать! Бардак!»
«Нужно усилить ПВО со стороны РФ, а то уже много их летает последние время».
«Это российский шахед»
«Главное, что мирное небо, говорили они».
«Все шито белыми нитками».
Люди задаются вопросом: если дрон посадили, как утверждают власти, почему нельзя было сделать это на подступах к Минску:
«Зачем сажать было в городе. Вывели бы за город. Могло рвануть — и мало бы не показалось бы».
«Истину глаголиш! Вопрос: почему эвакуации людей не было? А думаю, что знали, что не рванет!!!».