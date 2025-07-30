Трамп объявил о «штрафе» для Индии за торговлю с Россией 30.07.2025, 16:16

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США анонсировал пошлины.

Президент Дональд Трамп объявил, что с 1 августа Соединенные Штаты вводят экспортную пошлину в размере 25% в отношении Индии. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер заявил, что на протяжении многих лет США вели с Индией «относительно небольшой бизнес, потому что их тарифы слишком высоки, <…> и у них самые жесткие и отвратительные неденежные торговые барьеры среди всех стран».

По словам Трампа, Индия покупала «большую часть своей военной техники у России и являются крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем в то время, когда все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине».

«Поэтому Индия будет платить тариф в размере 25% плюс штраф за вышеизложенное, начиная с 1 августа», — написал Трамп.

Других подробностей про штраф для Индии он не привел.

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