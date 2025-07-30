закрыть
30 июля 2025, среда, 16:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп объявил о «штрафе» для Индии за торговлю с Россией

  • 30.07.2025, 16:16
  • 2,278
Трамп объявил о «штрафе» для Индии за торговлю с Россией
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Президент США анонсировал пошлины.

Президент Дональд Трамп объявил, что с 1 августа Соединенные Штаты вводят экспортную пошлину в размере 25% в отношении Индии. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

Американский лидер заявил, что на протяжении многих лет США вели с Индией «относительно небольшой бизнес, потому что их тарифы слишком высоки, <…> и у них самые жесткие и отвратительные неденежные торговые барьеры среди всех стран».

По словам Трампа, Индия покупала «большую часть своей военной техники у России и являются крупнейшим покупателем российских энергоносителей наряду с Китаем в то время, когда все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине».

«Поэтому Индия будет платить тариф в размере 25% плюс штраф за вышеизложенное, начиная с 1 августа», — написал Трамп.

Других подробностей про штраф для Индии он не привел.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Идея империи должна окончательно умереть
Идея империи должна окончательно умереть Гарри Каспаров
Новая реальность
Новая реальность Валерий Карбалевич
Путем Милошевича
Путем Милошевича Константин Эггерт
Гордый «Кузя» на празднике флота
Гордый «Кузя» на празднике флота Владимир Халип