Новый штамм коронавируса стремительно распространяется по Великобритании 1 5.07.2025, 10:29

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Один из симптомов может удивить.

Британские специалисты сообщают о быстром распространении нового штамма коронавируса под названием Stratus и его подвариантов XFG и XFG.3, которые сейчас составляют около 30% всех случаев заболевания в Англии. Уникальной чертой Stratus является симптом, ранее не характерный для других штаммов — осиплость голоса, пишет The Independent.

По данным Агентства здравоохранения Великобритании (UKHSA), вариант XFG.3 стал самым распространенным среди всех подтипов Covid-19 в стране, опередив другие известные мутации. Эксперты утверждают, что такие изменения вируса являются естественными и предсказуемыми в условиях постепенного ослабления коллективного иммунитета.

«Вирусы эволюционируют и со временем изменяются — это нормальное явление. На данный момент нет доказательств того, что XFG и XFG.3 вызывают более тяжелое течение болезни или что существующие вакцины неэффективны против них», — пояснил доктор Алекс Аллен, эпидемиолог UKHSA.

Stratus отличается от других штаммов не только скоростью распространения, но и особым симптомом — осиплостью или хрипотой голоса, что ранее редко отмечалось при Covid-19. Об этом сообщил доктор Кайваан Хан, врач из Harley Street и основатель клиники Hannah London. Он также отметил, что Stratus может обладать мутациями в спайк-белке, которые позволяют ему частично обходить защиту, сформированную после прививок или предыдущих заражений.

По словам профессора Лоуренса Янга, вирусолога из Университета Уорика, восстановление числа заражений может быть связано с ослаблением иммунитета населения, так как все меньше людей получают сезонные бустерные прививки. Он добавил, что следующая волна может быть вызвана именно подтипами Stratus, но масштабы пока трудно предсказать.

Согласно данным ВОЗ на 22 июня, Stratus составляет 22,7% всех зарегистрированных случаев Covid-19 по миру. Всемирная организация здравоохранения присвоила штамму статус «варианта под наблюдением», подчеркнув, что на данный момент риск для глобального здравоохранения остается низким, но ситуация требует постоянного мониторинга.

Новый штамм появился на фоне активности другого варианта — Nimbus (NB.1.8.1), ранее вызвавшего волну в Азии и Австралии. Его основной симптом — ощущение боли в горле, похожее на порез бритвой.

Эксперты отмечают, что резкое сокращение тестирования на Covid-19 по сравнению с пандемическими годами затрудняет объективную оценку масштаба распространения новых вариантов. Это оставляет пространство для возможного недооценивания угрозы.

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