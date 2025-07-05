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Военная колонна оккупантов сгорела в Липецкой области РФ

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  • 5.07.2025, 10:44
  • 2,402
Военная колонна оккупантов сгорела в Липецкой области РФ
иллюстративное фото

Видеофакт.

В Липецкой области РФ в результате ДТП сгорела колонна техники российских оккупантов.

Об этом сообщает телеграм-канал Astra, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что дорожный инцидент произошел на трассе М-4 под Ельцем. Причиной аварии стало столкновение гражданского грузовика с военной колонной оккупантов.

В результате ДТП сгорели бронеавтомобили «Ахмат», пять «УАЗов», а также фура. В целом, оккупанты потеряли семь единиц техники.

Пишут также об одном пострадавшем.

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