Военная колонна оккупантов сгорела в Липецкой области РФ

Военная колонна оккупантов сгорела в Липецкой области РФ3
- 5.07.2025, 10:44
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Видеофакт.
В Липецкой области РФ в результате ДТП сгорела колонна техники российских оккупантов.
Об этом сообщает телеграм-канал Astra, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что дорожный инцидент произошел на трассе М-4 под Ельцем. Причиной аварии стало столкновение гражданского грузовика с военной колонной оккупантов.
В результате ДТП сгорели бронеавтомобили «Ахмат», пять «УАЗов», а также фура. В целом, оккупанты потеряли семь единиц техники.
Пишут также об одном пострадавшем.