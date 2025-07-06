F-16 перехватил самолет у гольф-клуба Трампа 2 6.07.2025, 8:23

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Истребитель выполнил маневр «лоб в лоб».

В субботу истребитель F-16 ВВС США перехватил легкомоторный самолет, который нарушил воздушное пространство над гольф-клубом президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел около 14:39 по местному времени в Бедминстере, штат Нью-Джерси. Этот случай стал уже пятым за день несанкционированным вторжением в закрытое воздушное пространство.

В Североамериканском командовании воздушно-космической обороны (NORAD) подтвердили, что в небо был поднят F-16.

Как сообщается, самолет NORAD выполнил так называемый маневр «лоб в лоб», чтобы привлечь внимание пилота гражданского судна, после чего нарушитель был благополучно выведен за пределы ограниченной зоны.

В Белом доме пока не прокомментировали инцидент. В последние недели NORAD зафиксировал несколько подобных нарушений и призывает пилотов легкомоторной авиации тщательно проверять все уведомления перед вылетом в этом районе.

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