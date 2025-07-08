Newsweek: «Теневой флот» российских танкеров охватила загадочная «болезнь» 1 8.07.2025, 15:02

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иллюстративное фото

Уже пять кораблей получили значительные повреждения по непонятным причинам.

Теневой танкерный флот Путин начал страдать от загадочной «болезни» - взрывов, которые не имеют объяснения. Эксперты не исключают, что это Украина прибегла к практическим «санкциям», хотя доказательств нет, пишет Newsweek.

Издание анализирует серию взрывов, от которых пострадали уже пять российских танкеров. Последний такой эпизод произошел в воскресенье в порту Усть-Луга вблизи Санкт-Петербурга. А до того подобные взрывы произошли с танкерами теневого флота РФ в портах или у берегов Ливии, Италии и Сирии.

Украина не взяла на себя ответственность за эти инциденты, но СМИ отмечали, что украинские спецслужбы часто проводят тайные операции против российских интересов.

Ольга Полищук из аналитической фирмы ACLED сообщила Newsweek, что «не является глупым предполагать причастность Украины» к этим взрывам. Ведь эти танкеры задействованы в экономической поддержке российской вооруженной агрессии против Украины, а ранее украинские дроны уже атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы.

«Учитывая масштабы предыдущих атак, место проведения текущей атаки и характер цели, вполне обоснованно предполагать причастность Украины, хотя есть и другие возможные причины», - заявила Полищук.

Интересен тот факт, все пять пострадавших танкеров заходили не только в российские порты в последнее время, они также прошли через внешние портовые границы островного государства Мальта в Средиземном море.

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