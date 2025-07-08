На Беларусь движется мощный циклон 1 8.07.2025, 15:33

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Объявлен оранжевый уровень опасности.

Накануне над Генуэзским заливом сформировался новый циклон, которому немецкие метеорологи дали имя «Габриэль». Он движется в сторону Беларуси, неся с собой много теплого и влажного воздуха с Средиземного моря. 9 июля ожидаются сильные ливни, а на севере возникнут условия, благоприятные для смерчей, пишет телеграм-канал «Метеовайб». Синоптики предупредили об оранжевом уровне опасности.

В ночь на 9 июля южные регионы Беларуси первыми почувствуют влияние циклона — там ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливни. Утром и днем непогода охватит почти всю страну: пройдут дожди, местами ливни с грозами и даже градом, особенно на севере. При грозах возможны шквалы с порывами ветра до 15−20 м/с. На западе может выпасть более 50 мм осадков за сутки.

Но самое интересное ожидается во второй половине дня, особенно на северо-востоке Беларуси. Там складываются крайне нестабильные атмосферные условия: много тепла, влажности и сильные перепады ветра на разных высотах. Все это создает риск образования так называемых суперячеек — мощных грозовых систем, способных породить смерчи.

Между тем Белгидромет выпустил предупреждение об оранжевом уровне опасности на 9 июля.

«9 июля (среда) на большей части территории республики ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. Ночью по юго-западу, днем по северо-западной половине страны — сильные дожди. В дневные часы по востоку страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +32°С. В Минске ожидается гроза», — сообщают синоптики.

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