У клиентов нескольких банков стали списываться деньги
- 9.07.2025, 11:49
Что произошло?
В «Беларусбанке» произошел технический сбой, сообщает телеграм-канал «Минск. Главное!». Позже выяснилось, что проблема затронула несколько крупных банков.
Клиенты нескольких банков заметили, что с их банковских карт были списаны деньги. Сотрудники колл-центра «Беларусбанка» подтвердили, что действительно возникла проблема, и заверили, что она будет решена в течение дня.
«В связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы по карточкам ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк», — сообщили в Банковском процессинговом центре.
Там уточнили, что ведутся работы по устранению проблемы и заверили, что «в ближайшее время балансы по карточкам будут урегулированы».
В «Беларусбанке» объяснили, что сбой связан с техническими проблемами. «При формировании расчетной информации на стороне процессингового центра возможно уменьшение остатка по счетам либо образование отрицательного остатка», — заявили в банке. Там также сообщили, что в ближайшее время корректные остатки по счетам будут восстановлены.