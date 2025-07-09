закрыть
9 июля 2025, среда, 12:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У клиентов нескольких банков стали списываться деньги

  • 9.07.2025, 11:49
У клиентов нескольких банков стали списываться деньги

Что произошло?

В «Беларусбанке» произошел технический сбой, сообщает телеграм-канал «Минск. Главное!». Позже выяснилось, что проблема затронула несколько крупных банков.

Клиенты нескольких банков заметили, что с их банковских карт были списаны деньги. Сотрудники колл-центра «Беларусбанка» подтвердили, что действительно возникла проблема, и заверили, что она будет решена в течение дня.

«В связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы по карточкам ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк», — сообщили в Банковском процессинговом центре.

Там уточнили, что ведутся работы по устранению проблемы и заверили, что «в ближайшее время балансы по карточкам будут урегулированы».

В «Беларусбанке» объяснили, что сбой связан с техническими проблемами. «При формировании расчетной информации на стороне процессингового центра возможно уменьшение остатка по счетам либо образование отрицательного остатка», — заявили в банке. Там также сообщили, что в ближайшее время корректные остатки по счетам будут восстановлены.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Война будет продолжаться, пока Путин у власти
Война будет продолжаться, пока Путин у власти Гарри Каспаров
Настоящая сенсация
Настоящая сенсация Виталий Портников
Возвращение к правде
Возвращение к правде Леонид Невзлин 
На столе у Трампа остался только один вариант
На столе у Трампа остался только один вариант Виктор Андрусив