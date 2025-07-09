У клиентов нескольких банков стали списываться деньги 9.07.2025, 11:49

Что произошло?

В «Беларусбанке» произошел технический сбой, сообщает телеграм-канал «Минск. Главное!». Позже выяснилось, что проблема затронула несколько крупных банков.

Клиенты нескольких банков заметили, что с их банковских карт были списаны деньги. Сотрудники колл-центра «Беларусбанка» подтвердили, что действительно возникла проблема, и заверили, что она будет решена в течение дня.

«В связи с техническим сбоем, произошедшим в аппаратно-программном комплексе 9 июля, могут иметь место отрицательные балансы по карточкам ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Белинвестбанк», — сообщили в Банковском процессинговом центре.

Там уточнили, что ведутся работы по устранению проблемы и заверили, что «в ближайшее время балансы по карточкам будут урегулированы».

В «Беларусбанке» объяснили, что сбой связан с техническими проблемами. «При формировании расчетной информации на стороне процессингового центра возможно уменьшение остатка по счетам либо образование отрицательного остатка», — заявили в банке. Там также сообщили, что в ближайшее время корректные остатки по счетам будут восстановлены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com