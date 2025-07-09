В Госдепе США подтвердили возобновление поставок оружия Украине 1 9.07.2025, 12:51

Пауза не свидетельствовала о новой политике или позиции Вашингтона.

Несмотря на беспокойство и шум вокруг прекращения военных поставок оказалось, что нужно было только подождать. Пауза в отправке вооружений не свидетельствовала о новой политике или позиции Вашингтона. Об этом во время брифинга 8 июля заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс, сообщает сайт Пентагона.

«Мы были и остаемся самыми большими сторонниками Украины. Мы заботимся об этих людях. Мы заботимся о том, чтобы они имели все необходимое», — заверила она.

Представитель Госдепа отметила, что Трамп четко говорил о массовом убийстве в Украине и необходимости его прекратить с помощью взаимного перемирия. Она подтвердила, что поставки оружия восстановлены, а президент США «очень страстно и решительно настроен относительно способности Украины защитить себя».

Брюс заверила, что пауза в поставках была связана со стандартным пересмотром всего оружия и помощи, которую США предоставляют всем странам и регионам мира. Она рассказала, как после телефонного разговора Зеленского Трамп положительно отозвался о звонке и заявил, что будет продолжать помогать украинскому лидеру.

«Поэтому, опять же, мы им помогали, помогаем и будем помогать. Это достаточно сложная ситуация. И это — наша позиция. Так было всегда, и я рада, что после прошлой недели здесь появилась определенная ясность», — добавила пресс-секретарь.

Также она прокомментировала мирные усилия Трампа и ответила относительно его доверия к президенту РФ Владимиру Путину. По словам Брюс, республиканец прилагает усилия, остается преданным прежде всего дипломатии и не сдается. Она подчеркнула, что если бы переговоры строились на доверии, не существовало бы никаких договоренностей с людьми, которые несут смерть и разрушения. Однако речь идет о другом — создании условий, при которых эти люди обязаны придерживаться определенной динамики, чтобы не заплатить определенную цену.

«Для этого не обязательно доверять кому-то. Нужно иметь среду, которую кто-то — только, честно говоря, Дональд Трамп и Соединенные Штаты — может создать, чтобы поставить определенных людей на путь, который является лучшим для мира и их собственных стран», — заверила представитель Госдепа.

Она подчеркнула, что Трамп — открытый человек, но не наивный, и он четко знает, чего стремится достичь.

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