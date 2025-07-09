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Саммит Трампа по Африке: минералы, безопасность и миграция

  • 9.07.2025, 13:30
Саммит Трампа по Африке: минералы, безопасность и миграция
Фото: Amaury Falt-Brown/AFP via Getty Images

Новый подход США акцентирует внимание на экономическом сотрудничестве.

Президент США Дональд Трамп неожиданно собрал лидеров пяти африканских стран — Габона, Гвинеи-Бисау, Либерии, Мавритании и Сенегала — на саммит в Вашингтоне. В центре повестки: торговля, безопасность, миграция и доступ к критически важным полезным ископаемым, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Хотя администрация Трампа ранее сокращала помощь Африке и вводила визовые ограничения, новый подход акцентирует внимание на экономическом сотрудничестве, особенно в сфере минеральных ресурсов, где США стремятся конкурировать с Китаем. «Торговля, а не помощь» стала девизом новой стратегии, по словам бывшего главного дипломата по Африке Троя Фитрелла.

Африканские страны, участвующие в саммите, хоть и имеют небольшой ВВП, обладают богатыми залежами редкоземельных и критически важных минералов — таких как марганец, боксит и медь. США видят в этом шанс для бизнеса, особенно в тех регионах, где Китай пока не доминирует.

Однако западные компании с осторожностью относятся к инвестированию в Сахеле — регионе с высоким уровнем нестабильности и исламистской угрозой. С 2020 года военные режимы в Мали, Буркина-Фасо и Нигере вытеснили западные войска и начали сотрудничество с Россией.

Также обсуждается усиление контроля над миграцией. Рост числа мигрантов из Мавритании и Сенегала на границе США и Мексики побудил администрацию Трампа усилить визовые ограничения. Некоторым африканским спортсменам уже отказали во въезде в США.

Саммит демонстрирует попытку переформатировать отношения с Африкой, делая ставку на ресурсы, безопасность и контроль миграционных потоков, несмотря на сокращения в программах USAID и военное отступление США из региона.

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