Одна страна отдала Украине все свои танки и теперь строит армию бронеавтомобилей
- 9.07.2025, 15:41
Бронеавтомобильная армия может быть оптимальным вариантом в условиях современной войны дронов.
Северная Македония - преданный союзник Украины. После полномасштабного российского вторжения эта маленькая балканская страна отдала нам все свои танки и все штурмовики Су-25. Однако это было сделано не бездумно: Македония строит армию нового типа, в которой ставка делается не на тяжелую технику, а на оперативную гибкость.
Как пишет военно-аналитический портал Defense Express, македонская армия будет организована вокруг бронеавтомобилей при поддержке беспилотников. Имея ограниченный бюджет, Македония планирует кооперироваться с Великобританией, США, Черногорией и Словенией - все они являются союзниками по НАТО.
В частности македонские вооруженные силы планируют закупить больше бронеавтомобилей JLTV 4x4 и колесных бронетранспортеров Stryker 8x8, которые будут усилены различным набором беспилотных систем. Противовоздушную оборону на малой дальности будут обеспечивать переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral и системы ПВО средней дальности.
Как отмечают военные аналитики, такой подход Македонии к формированию своих оружейных сил показывает, почему передача Украине всех своих 31 танка Т-72 не стала для страны невосполнимой потерей.
- Формирование механизированных сил вокруг колесных мобильных платформ с беспилотниками звучит как современная армия, которая пытается максимально оптимизировать свой небольшой бюджет для наибольшей эффективности в современной войне, - пишет Defense Express.
Сейчас военный бюджет Северной Македонии составляет 388,3 млн долларов, из которых треть пойдет на закупку оружия и техники. Так что речь идет о достаточно ограниченном финансовом ресурсе, который стране приходится распределять рассудительно.
- В целом видим, что даже с небольшими финансовыми ресурсами можно адаптироваться к реалиям сегодняшнего дня. Это может быть ценным уроком для Украины, которая имеет не самую лучшую экономику и вынуждена расставлять приоритеты, - добавили аналитики.
Отметим, что Украина и Северная Македония имеют длительную историю взаимной военной поддержки, которая берет свое начало четверть века назад.