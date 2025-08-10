В России заканчиваются деньги на развитие систем связи 10.08.2025, 13:57

Причина — нехватка средств на обслуживание и развитие инфраструктуры из-за санкций.

Операторы «большой четверки» — МТС, «Мегафон», «Билайн» и Т2 — призвали правительство заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах, включая WhatsApp и Telegram, пишет The Moscow Times. Инициатива была озвучена в ходе стратегической сессии по развитию отрасли связи в конце мая, сообщает источник Осторожно Media в кабмине. Операторы объяснили свое предложение нехваткой средств на обслуживание и развитие инфраструктуры. Они обратили внимание на увеличение расходов и подорожание оборудования из-за санкций, а также на резкий рост мобильного трафика. По их словам, все это грозит снижением темпов развития сетей и замедлением интернета, особенно в мегаполисах, с учетом того, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против кратного повышения тарифов для абонентов.

Операторов также беспокоит то, что их хотят обязать компенсировать ущерб от мошенников за пропущенный подозрительный трафик. В связи с этим они считают полную блокировку звонков через мессенджеры лучшим решением проблемы, ссылаясь на опыт Объединенных Арабских Эмиратов. Свою просьбу операторы повторили на летних совещаниях в Минцифры. По их мнению, такой шаг вернет трафик из мессенджеров в обычные голосовые вызовы, что позитивно скажется на финансовом состоянии поставщиков услуг, снизит уровень кибермошенничества и предотвратит полную блокировку WhatsApp и Telegram. Источники издания среди операторов отмечают, что пока Минцифры предложение не поддержало, но обсуждения продолжаются.

В июне стало известно, что Минцифры предложило установить запрет на звонки с зарубежных сим-карт. По задумке, он будет вводиться по умолчанию — абоненту придется обращаться к своему мобильному оператору, если он хочет разблокировать функцию. Также операторов хотят обязать маркировать все вызовы с иностранных сим-карт. Кроме того, они должны будут отключать номера, заподозренные в мошенничестве, и вносить их в специальный реестр. При этом Минцифры получит право требовать записи таких телефонных разговоров.

