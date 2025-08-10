На авторынке в Беларуси заработало очередное новшество 10.08.2025, 16:48

Оно ударит по кошелькам тех, кто хочет купить машину.

В Беларуси с 10 августа ввели новшество для авторынка — оно касается ввоза в страну импортных машин и их эксплуатации. Так, автодилерам теперь нужно будет получать специальный сертификат для их поставок. Ранее участники рынка заявляли, что такое новшество может сократить выбор авто на рынке, а также поднять цены, сообщает «Зеркало».

Короткая предыстория

Летом 2022 года в Беларуси ввели особые меры, чтобы не допустить дефицита легковых автомобилей на отечественном рынке: машины ввозили в страну по упрощенной схеме,.

Теперь власти приняли решение вернуть все как было. Тем более спрос на рынке имеется, а статистика обнадеживает — за шесть месяцев 2025-го продано почти 25 тысяч новых машин. Это столько, сколько за весь 2023 год.

Что изменилось

С 10 августа ввели новые правила ввоза импорных авто (для электромобилей они заработают с 1 января 2026 года).

«Внесена корректировка существующих временных особенностей проведения оценки соответствия транспортных средств, предусматривающая для юридических лиц максимальное количество ввозимых из третьих стран в течение года в Республику Беларусь колесных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания и электродвигателями одного типа без получения одобрения типа транспортного средства», — поясняли ранее в правительстве.

В Совмине уточняли, что изменения не затрагивают транспортные средства, которые ввозит население для личного пользования.

«Данная мера позволит создать условия для безопасного обращения электромобилей в Республике Беларусь, аналогичные условиям государств — членов ЕАЭС», — поясняли в правительстве и добавяли, что новшество будет способствовать насыщению рынка продукцией, которая соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза.

О каких сертификатах идет речь?

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) — это документ, который удостоверяет соответствие импортируемой колесной техники в страны Таможенного союза (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия) требованиям по безопасности и экологическим стандартам.

Ранее в апреле этого года директор «БЕЛДЖИ» Геннадий Свидерский заявлял, что автомобили, которые ввозятся параллельным импортом партиями более 150 штук, должны будут получать ОТТС. Он анонсировал предстоящие изменения в законодательство. Некоторые игроки серого рынка тогда озвучивали свои опасения по поводу предстоящих изменений. Особенно обеспокоены те, кто связан со сферой электрического транспорта. Они говорили, это приведет к резкому уменьшению количества предложений на рынке (и, соответственно, к росту цен). По их мнению, выбор сократится, а оттого и белорусы могут потерять интерес к электрокарам.

Один из участников рынка пояснял, почему понадобилось такое нововведение в законодательстве: «На мой взгляд, чтобы стимулировать продажи местного автопроизводителя «БЕЛДЖИ», — заявлял Павел Золотарь, представитель компании Evolution Car. — Но сравнивать эти машины с китайскими просто бессмысленно. Это совершенно другой уровень качества, технологий и, конечно, цен. Китайские автомобили, я считаю, выигрывают по всем параметрам. А теперь представьте: из-за таких ограничений у покупателя просто не остается выбора — по сути, его ставят в безвыходное положение и по факту принуждают купить «БЕЛДЖИ»».

