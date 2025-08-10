закрыть
10 августа 2025, воскресенье, 20:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Генсек НАТО: Украина должна сама определять свое будущее

3
  • 10.08.2025, 20:02
Генсек НАТО: Украина должна сама определять свое будущее

Марк Рютте сделал заявление в рамках возможного соглашения о завершении войны.

Киев должен иметь право определять свое будущее в рамках возможного соглашения о завершении войны, в том числе по вопросу членства в НАТО, считает генсек альянса Марк Рютте. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании ABC News.

Рютте также заявил, что саммит между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным 15 августа станет важным испытанием на пути к прекращению войны.

По мнению Рютте, Россия должна признать право Украины на самоопределение. «Речь идет, конечно, о гарантиях безопасности, но также и об абсолютной необходимости признать, что Украина сама определяет свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством», — сказал он.

Генсек НАТО считает, что и Трамп поддерживает эти условия.

По мнению Рютте, также не должно быть «никаких лимитов» на присутствие войск НАТО на востоке Европы.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наша революция
Наша революция Наталья Радина
Праздник ожидания праздника
Праздник ожидания праздника Ирина Халип
У Москвы сейчас очень слабая позиция
У Москвы сейчас очень слабая позиция Юрий Федоренко
У Трампа есть два пути
У Трампа есть два пути Виталий Портников