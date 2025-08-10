Генсек НАТО: Украина должна сама определять свое будущее

Генсек НАТО: Украина должна сама определять свое будущее3
- 10.08.2025, 20:02
Марк Рютте сделал заявление в рамках возможного соглашения о завершении войны.
Киев должен иметь право определять свое будущее в рамках возможного соглашения о завершении войны, в том числе по вопросу членства в НАТО, считает генсек альянса Марк Рютте. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании ABC News.
Рютте также заявил, что саммит между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным 15 августа станет важным испытанием на пути к прекращению войны.
По мнению Рютте, Россия должна признать право Украины на самоопределение. «Речь идет, конечно, о гарантиях безопасности, но также и об абсолютной необходимости признать, что Украина сама определяет свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством», — сказал он.
Генсек НАТО считает, что и Трамп поддерживает эти условия.
По мнению Рютте, также не должно быть «никаких лимитов» на присутствие войск НАТО на востоке Европы.