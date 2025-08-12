закрыть
Ученые выяснили, что позволяет людям жить 80 лет и дольше

  • 12.08.2025, 9:36
На это у исследователей ушло 25 лет.

Ученые из Северо-Западного университета (Чикаго, США) потратили 25 лет, чтобы узнать, благодаря чему у людей получается дольше жить и оставаться в здравом уме в преклонном возрасте. Выяснилось, что на это влияет не только наследственность, но и образ жизни, передает BBC Science Focus.

Исследование началось в 2000 году — в нем принимали участие 290 человек старше 80 лет. После смерти 77 респондентов специалисты изучили их мозг и обнаружили, что они до конца жизни сохраняли ясность мышления, несмотря на наличие амилоидных бляшек и тау-белков, которые обычно связывают с болезнью Альцгеймера.

Ключевым фактором оказалась социальная активность. Пожилые люди, которые поддерживали крепкие связи с семьей и друзьями, демонстрировали лучшие когнитивные способности и жили дольше. Кроме того, их мозг сохранял структуру, близкую к молодой: кора не становилась тоньше, а количество особых нейронов, отвечающих за эмоции и общение, росло.

Также для сохранения здравого ума в пожилом возрасте и продления жизни важны физическая активность, сбалансированное питание и умственные нагрузки.

