Минский лингвистический университет теперь будет называться иначе 2 12.08.2025, 18:34

2,060

Прежнее название Лукашенко посчитал «матерным».

Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ) официально изменил свое название. Теперь он называется Белорусским государственным университетом иностранных языков (БГУИЯ).

На сайте бывшего МГЛУ появилась новость, что 6 августа 2025 года министр образования Беларуси официально утвердил переименование университета и внес соответствующие изменения в его устав.

Кроме того, 8 августа Минский городской исполнительный комитет зарегистрировал новое название в едином государственном реестре юридических лиц и предпринимателей и выдал соответствующее свидетельство.

На русском языке учреждение будет называться Белорусский государственный университет иностранных языков (БГУИЯ), а на английском — Belarusian State University of Foreign Languages (BSUFL).

Уже старое название «Минский государственный лингвистический университет» вуз получил в 1993 году, а ранее он назывался Минским государственным педагогическим институтом иностранных языков.

Это переименование очевидно связано с тем, что в ноябре 2024 года на эту «проблему» обратил внимание Лукашенко. Между ним и его чиновниками тогда состоялся разговор, который процитировали пропагандисты:

— Был иняз.

— Был.

— Ну а чего матерными словами обозвали?

— Это точнее, лучше или модно было?

— Была такая мода — переименовывать.

— Был институт — стал университет.

— Когда спрашивают дорогу, говорят: где МГЛУ не знаем. А иняз…

— Это же матерное слово.

— Как наргас.

— Чуть ли не ЛГБТ.

