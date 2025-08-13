Шведский прыгун с шестом Дюплантис 13-й раз в карьере и второй за лето побил мировой рекорд 1 13.08.2025, 1:43

Арман Дюплантис

Арман Дюплантис — двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на Мемориале Иштвана Дьюлаи в Будапеште, достигнув отметки 6,29 м.

Он во второй раз за лето обновил рекорд. 25-летний швед на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме с первой попытки взял высоту 6,28 м.

Всего Дюплантис 13 раз бил мировой рекорд. Впервые ему это удалось в 2020 году. В 20-летнем возрасте на турнире в зале в Торуни (Польша) он взял высоту 6,17 м, побив шестилетний рекорд Рено Лавиллени (6,16 м), а спустя неделю превзошел собственное достижение.

В сентябре 2020 года состоялось не менее значимое событие — Дюплантис побил державшийся с 1994 года рекорд Сергея Бубки на открытом воздухе (9,14 м), прыгнув на 9,15 м (с 2000 года международная федерация не рассматривает рекорды в прыжках с шестом в помещении и на открытом воздухе как отдельные).

Дюплантис — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный победитель чемпионата Европы и четырехкратный — «Бриллиантовой лиги».

