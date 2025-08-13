закрыть
13 августа 2025, среда, 3:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шведский прыгун с шестом Дюплантис 13-й раз в карьере и второй за лето побил мировой рекорд

1
  • 13.08.2025, 1:43
Шведский прыгун с шестом Дюплантис 13-й раз в карьере и второй за лето побил мировой рекорд
Арман Дюплантис

Арман Дюплантис — двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд на Мемориале Иштвана Дьюлаи в Будапеште, достигнув отметки 6,29 м.

Он во второй раз за лето обновил рекорд. 25-летний швед на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме с первой попытки взял высоту 6,28 м.

Всего Дюплантис 13 раз бил мировой рекорд. Впервые ему это удалось в 2020 году. В 20-летнем возрасте на турнире в зале в Торуни (Польша) он взял высоту 6,17 м, побив шестилетний рекорд Рено Лавиллени (6,16 м), а спустя неделю превзошел собственное достижение.

В сентябре 2020 года состоялось не менее значимое событие — Дюплантис побил державшийся с 1994 года рекорд Сергея Бубки на открытом воздухе (9,14 м), прыгнув на 9,15 м (с 2000 года международная федерация не рассматривает рекорды в прыжках с шестом в помещении и на открытом воздухе как отдельные).

Дюплантис — двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, трехкратный победитель чемпионата Европы и четырехкратный — «Бриллиантовой лиги».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина
Гибель империи
Гибель империи Виталий Портников
Потрясающе
Потрясающе Денис Казанский
Путин повторяет свой маневр
Путин повторяет свой маневр Владимир Фесенко