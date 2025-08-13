«Хочу быть красивой мамой у дочери на свадьбе» 1 13.08.2025, 9:41

Белоруска рассказала, как за полтора года сбросила 25 килограмм.

Наталью Федюкович хорошо знают в медицинских кругах — она опытный врач-акушер-гинеколог и владелица собственной клиники. Недавно белоруска поделилась в соцсетях своим опытом похудения, в том числе с помощью «Оземпика». Спойлер: от волшебных уколов пришлось быстро отказаться из-за побочных эффектов. Полагаясь только на силу воли и дисциплину, за полтора года Наталья сбросила 25 килограмм, но и это не конечная цель, пишет Onliner.

В школе надевала несколько пар колготок, чтобы ноги выглядели толще

— Мне 46 лет, и большую часть жизни у меня не было никаких проблем с весом. Скорее даже наоборот: в юности я была чересчур худенькой. Помню, что в выпускных классах надевала по несколько пар колготок, чтобы ноги казались потолще.

Стройной была и в институте, замуж выходила в весе 55 килограмм при росте 165. А потом так получилось, что я решила чуть изменить направление своей работы. В дополнение к основной занятости в поликлинике устроилась гинекологом-маркетологом в фармацевтическую компанию. Потом открыла свою клинику, а это лизинг, кредиты, комиссии Минздрава — в общем, нервы… Вес стал расти: возможно, сидячий образ жизни повлиял, возможно, дополнительный стресс. Но за три года я поправилась достаточно резко. И после этого как будто не могла остановиться.

Ты не ешь целый день, потому что ты работаешь, а потом приходишь домой вечером, выдыхаешь («день прожил — и слава богу») и вспоминаешь про еду. Конечно, это всегда была большая порция — сейчас я за раз съедаю где-то 10% от того, что было раньше. Но даже не важно, сколько ты съел, главное, что основную часть калорий употребляешь перед сном. Я думаю, что в этом была причина набора веса.

Плюс вечный кортизол — это гормон стресса. Когда ты ложишься спать в три часа ночи и встаешь в 7—8 утра, постоянно не высыпаешься. А из-за этого метаболизм очень сильно замедляется. Более того, я всю жизнь спала со светом, а это мешает выработке мелатонина — гормона, который, в свою очередь, снижает уровень кортизола. В общем, весь мой образ жизни требовал корректировки.

Поняла, что у меня вес такой же, как у мужа

Хочу подчеркнуть, что я не была откровенно «жирной» — скорее такая «аппетитная», как принято говорить. Пациентки мне делали комплименты, муж ни разу не сказал: «Наташ, ну может, ты похудеешь?» Я ухаживала за собой: регулярно ходила к косметологу и парикмахеру, то есть выглядела объективно хорошо.

При этом мне самой стало некомфортно жить с лишним весом. Было как-то стыдно фотографироваться — я себя практически не снимала. Часто подскакивало давление, и я вынуждена была сидеть на препаратах.

Однажды я встала на весы и поняла, что вешу 85 килограмм, как и мой муж (тогда он после операции немного похудел). Я хорошо запомнила тот день, это меня отрезвило. В голове как будто переключился тумблер, я сказала себе: «Хватит! Либо я начну худеть, либо буду больше своего мужчины».

Сдала анализы и пришла в ужас

На первом этапе я решила разобраться с анализами, определить, на каком я свете сейчас, и решить вопросы со здоровьем. Когда их сдала, то пришла в ужас. Был снижен гемоглобин, повышены печеночные ферменты, обнаружился жировой гепатоз печени. Жир ведь у нас откладывается не только на боках, на животе и на ягодицах, но и на внутренних органах. К слову, сейчас у меня никакого гепатоза нет — с похудением все прошло.

На следующем этапе я пересмотрела свое питание. Перестала есть свинину, из мяса оставила курицу, кролика, индейку и говядину. Мы купили гриль и стали готовить все без масла. Также добавили в рацион больше рыбы — часто покупаем, например, лосось, делаем из него стейки или тартар. Либо засаливаем в домашних условиях.

В рационе стало очень много зелени — в день моя семья съедает по пакету листового салата. Едим много овощей — это помидоры черри, огурцы. Также я полностью исключила из рациона хлебобулочные изделия. Тут мне повезло: я не люблю ни хлеб, ни торты, ни пирожные, ни печенье, ни конфеты. Чай и кофе пью только без сахара, алкоголь и соки полностью исключила. Фрукты практически не ем, заменила их на ягоды, но тоже в небольшом количестве.

Слежу за количеством белка в рационе

Если раньше я ела раз в день и сразу большую порцию, то теперь у меня завтрак, обед и ужин по расписанию. Утром, например, могу съесть лосось с помидорами черри и листовым салатом. В обед — кусочек отварного языка, помидор, огурец и полбанки горошка. Часто делаю заливное, люблю отварную курицу. На ужин у меня часто бывает язык, рыба, морепродукты или, к примеру, куриная печень. На гарнир могут быть запеченные в духовке цукини и баклажаны.

Как видите, в рационе много белка: это очень важно при похудения. Если за этим не следить, будет уходить не только жировая, но и мышечная масса, а это потом очень сложно восстановить.

За день у меня набирается в общей сложности около 700—1000 калорий. Это немного, зато я стабильно худею вот уже полтора года. Знаю, что некоторым удается терять вес и на 1500 ккалорий, но у меня в 46 лет так не получается, поэтому пришлось идти на радикальные меры. К тому же со временем желудок уменьшился (он сокращается, это же мышечный орган), и я уже просто физически не могу съесть много.

Также я подключила тренировки три-четыре раза в неделю (или спортзал, или дома), контрастный душ, регулярный массаж. Пью за день не менее 3 литров чистой воды, почти всегда с лимоном. А еще полностью пересмотрела свой режим дня. В 8:00 подъем, отбой — строго в 23:00. Сплю только в темноте — повесила себе шторы блэкаут, хотя раньше очень боялась темноты. Хороший сон, как мне кажется, тоже поспособствовал похудению.

Попробовала «Оземпик» и поняла, что чудес не бывает

Худела я неравномерно. Первые 10 килограмм ушли очень быстро, появился азарт, эйфория. А потом процесс замедлился. Были даже дни, когда я только воду пила, а на весах утром видела минус 100 грамм. И тут моя подруга рассказала, что уколола «Оземпик». Я скептически к этому всегда относилась, ведь у меня нет показаний для подключения таких серьезных препаратов. И все же любопытство взяло верх, и я согласилась попробовать.

Уколола совсем небольшую дозу, правильно рассчитав ее с врачом-эндокринологом. И вы знаете: это было ужасно. Три дня меня рвало и выворачивало наизнанку. Это ощущалось как сильнейшая алкогольная абстиненция. Конечно, я ничего не ела и похудела от одного укола на 3 кг. И тогда же поняла, что придется работать над похудением самой, уколы мне не подходят. В принципе, я человек очень строгой дисциплины, поэтому просто сказала себе, что теперь живу по-другому. Как я уже говорила, у меня в голове «переключился тумблер».

Конечно, бывают соблазны. К примеру, мы поехали на Мальдивы — шикарный отель, шикарная программа питания. И там повар-итальянец пасту готовит в сырной голове и прямо подмигивает мне. Но я говорю себе: «Наташа, это жирные макароны, зачем они тебе? Вот смотри: какие прекрасные мидии, креветки, а вот какой хрустящий салат». Несложно догадаться, какой я сделала выбор. К счастью, мы всегда ездим в такие места, где есть альтернатива вредной еде.

Хочу быть красивой мамой у дочери на свадьбе

Сейчас я вешу 60 килограмм — это минус 25 кг за полтора года. Вчера с дочкой мы купили одну юбку «на двоих» — это так приятно! Объективно я стала выглядеть лет на 10—15 моложе. Мужчины теперь часто обращают внимание — муж даже стал ревновать, с подружками меня одну отпускать не хочет.

И я сама себе начала нравиться. Утром встаю и понимаю, что нет мешков под глазами, нет отечности. Я отлично выгляжу и прекрасно себя чувствую! Все-таки, что бы ни говорили, полнота не красит никого. А еще я давно забыла про гипертонию — теперь у меня идеальное давление, как у космонавта. Все проблемы со здоровьем ушли, как будто их и не было.

Я очень рада, что в какой-то момент осознала: чем дольше я буду закрывать глаза на проблему с весом, тем хуже будет для меня и моего здоровья. А я все-таки хочу прожить счастливую долгую жизнь без бесконечных походов по врачам. Еще одна цель: быть красивой мамой на свадьбе у дочери. Она пока замуж не выходит, но думаю, наш жених уже на подходе. Осталось еще на 10 килограмм похудеть — и буду полностью готова к свадьбе! А еще я решила, что как только дойду до отметки 50 кг, сделаю себе короткую стрижку, как в юности.

