Казахстан обогнал Россию по ВВП на душу населения

3
  • 14.08.2025, 17:05
  • 1,764
Казахстан обогнал Россию по ВВП на душу населения

Экономика РФ продолжает деградировать.

По данным Международного валютного фонда, по состоянию на 2025 год РФ откатилась на 71-е место в мире по ВВП на душу населения, который считается показателем уровня экономической активности и качества жизни граждан.

В текущем году российская экономика, по оценкам МВФ, сгенерирует $14 60 подушевого ВВП - на $530, или 3,5% меньше, чем годом ранее. За год Россия потеряла 3 позиции в мировом рейтинге ВВП на душу населения, а с начала войны - 6 позиций, следует из данных МВФ.

В результате в этом году Россию обогнал Казахстан: его ВВП на душу населения увеличился с $14150 до $14770, хотя еще три года назад отставал от российского почти на треть - $11480 против $15560.

Также вперед России вышла Аргентина (70-е место, $14360 в 2025 году), а Турция, обогнавшая РФ в 2023 году, увеличила отрыв: ее ВВП на душу населения достиг $16710 (67 место).

В ближайшие три года российская экономика продолжит сползать вниз в рейтинге МВФ, следует из его прогноза.

В 2026 году по ВВП на душу населения в России увеличится лишь на $100, до $14360. В результате вперед выйдут Аргентина и Китай: у первой показатель вырастет с $14360 до $14880, а у второго - с $13690 до $14530.

В 2027 году Россия откатится на 74-е место в мире и также пропустит вперед Туркменистан: его ВВП на душу населения достигнет $15540 против $13340 сейчас.

К 2030-му, по прогнозу МВФ, вперед России также выйдут Суринам, Черногория, Санта-Лючия, Маврикий и Малайзия. В результате РФ откатится на 77-е место в мире.

