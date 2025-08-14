Конор Макгрегор возвращается в октагон 2 14.08.2025, 19:02

UFC готовит бой века в удивительном месте.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о грандиозном возвращении в октагон.

Турнир UFC, по предварительным данным, пройдет в июле 2026 года прямо на территории Белого дома.

Подробностями возможного камбэка в спорт Конор делится в своем X.

«На рингсайде турнира UFC в Белом доме буду представлять ирландскую силу, мужество, мастерство и решимость перед американскими партнерами! Ирландия, вместе на крупнейшем бойцовском ивенте мира!» – написал 36-летний Макгрегор в социальных сетях, подогревая интерес фанатов.

Ирландец не дрался с июля 2021 года, когда на UFC 264 уступил техническим нокаутом Дастину Порье из-за травмы ноги.

Он является чемпионом UFC в легком и полулегком весе, рост бойца – 175 см, вес – 70 кг.

