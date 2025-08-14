Конор Макгрегор возвращается в октагон

Конор Макгрегор возвращается в октагон2
- 14.08.2025, 19:02
- 1,296
UFC готовит бой века в удивительном месте.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор объявил о грандиозном возвращении в октагон.
Турнир UFC, по предварительным данным, пройдет в июле 2026 года прямо на территории Белого дома.
Подробностями возможного камбэка в спорт Конор делится в своем X.
https://t.co/5vmrNWAB3W pic.twitter.com/FsfTOlPgV7— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 4, 2025
«На рингсайде турнира UFC в Белом доме буду представлять ирландскую силу, мужество, мастерство и решимость перед американскими партнерами! Ирландия, вместе на крупнейшем бойцовском ивенте мира!» – написал 36-летний Макгрегор в социальных сетях, подогревая интерес фанатов.
Ирландец не дрался с июля 2021 года, когда на UFC 264 уступил техническим нокаутом Дастину Порье из-за травмы ноги.
Он является чемпионом UFC в легком и полулегком весе, рост бойца – 175 см, вес – 70 кг.