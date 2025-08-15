закрыть
15 августа 2025, пятница, 12:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Apple делает создает ИИ-робота в стиле лампы Pixar

  • 15.08.2025, 12:23
Apple делает создает ИИ-робота в стиле лампы Pixar

Компания стремится к революции в сфере искусственного интеллекта.

Apple планирует масштабный прорыв в области искусственного интеллекта, представив линейку новых устройств для дома и персональной электроники. В разработке находятся настольный робот-компаньон, усовершенствованная Siri, умная колонка с дисплеем и камеры для системы безопасности, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Главной новинкой станет робот, напоминающий лампу Pixar — iPad на подвижной моторизованной руке. Он сможет следить за перемещением пользователя, вести диалог, запоминать информацию и даже прерывать разговор, чтобы предложить ресторан или помочь спланировать поездку. Проект «Bubbles» добавит Siri визуальную «личность».

Apple также готовит умный дисплей (кодовое имя J490) с музыкой, заметками, управлением умным домом, браузером и видеосвязью. Он будет работать на новой многопользовательской системе Charismatic, сочетающей интерфейсы Apple TV и Apple Watch, с распознаванием лиц для персонализации.

В сегменте безопасности появится камера (J450) с распознаванием лиц и инфракрасными датчиками, способная автоматически менять освещение или музыку. Все устройства интегрируются с iCloud+ и конкурируют с Amazon Ring и Google Nest.

Ключевым элементом станет обновленная Siri (проект Linwood), использующая большие языковые модели для более естественного общения. Apple рассматривает как собственные ИИ-модели, так и решения от сторонних компаний, включая Anthropic Claude.

Первые релизы ожидаются уже в 2026 году, а крупнейшие — к концу десятилетия.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина