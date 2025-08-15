Apple делает создает ИИ-робота в стиле лампы Pixar 15.08.2025, 12:23

Компания стремится к революции в сфере искусственного интеллекта.

Apple планирует масштабный прорыв в области искусственного интеллекта, представив линейку новых устройств для дома и персональной электроники. В разработке находятся настольный робот-компаньон, усовершенствованная Siri, умная колонка с дисплеем и камеры для системы безопасности, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

Главной новинкой станет робот, напоминающий лампу Pixar — iPad на подвижной моторизованной руке. Он сможет следить за перемещением пользователя, вести диалог, запоминать информацию и даже прерывать разговор, чтобы предложить ресторан или помочь спланировать поездку. Проект «Bubbles» добавит Siri визуальную «личность».

Apple также готовит умный дисплей (кодовое имя J490) с музыкой, заметками, управлением умным домом, браузером и видеосвязью. Он будет работать на новой многопользовательской системе Charismatic, сочетающей интерфейсы Apple TV и Apple Watch, с распознаванием лиц для персонализации.

В сегменте безопасности появится камера (J450) с распознаванием лиц и инфракрасными датчиками, способная автоматически менять освещение или музыку. Все устройства интегрируются с iCloud+ и конкурируют с Amazon Ring и Google Nest.

Ключевым элементом станет обновленная Siri (проект Linwood), использующая большие языковые модели для более естественного общения. Apple рассматривает как собственные ИИ-модели, так и решения от сторонних компаний, включая Anthropic Claude.

Первые релизы ожидаются уже в 2026 году, а крупнейшие — к концу десятилетия.

