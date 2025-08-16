закрыть
16 августа 2025, суббота, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гомеле был зафиксирован эффект GPS-спуфинга

3
  • 16.08.2025, 19:34
  • 2,304
В Гомеле был зафиксирован эффект GPS-спуфинга

Источник вмешательства остается неизвестным.

После полуночи пользователи навигационных сервисов обнаружили, что их устройства определяют местоположение в Брянской области РФ (в 65 километрах северо-восточнее Гомеля). Сбой продолжался около 30 минут, пишет «Флагшток».

Это указывает на то, что Гомель оказался в зоне действия помех или подмены сигнала GPS.

Источник вмешательства остаётся неизвестным.

GPS-спуфинг — это метод подмены сигналов спутниковой навигации, при котором устройство получает ложные координаты.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская?
Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина