В Гомеле был зафиксирован эффект GPS-спуфинга

В Гомеле был зафиксирован эффект GPS-спуфинга3
- 16.08.2025, 19:34
Источник вмешательства остается неизвестным.
После полуночи пользователи навигационных сервисов обнаружили, что их устройства определяют местоположение в Брянской области РФ (в 65 километрах северо-восточнее Гомеля). Сбой продолжался около 30 минут, пишет «Флагшток».
Это указывает на то, что Гомель оказался в зоне действия помех или подмены сигнала GPS.
GPS-спуфинг — это метод подмены сигналов спутниковой навигации, при котором устройство получает ложные координаты.