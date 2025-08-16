В Гомеле был зафиксирован эффект GPS-спуфинга 3 16.08.2025, 19:34

Источник вмешательства остается неизвестным.

После полуночи пользователи навигационных сервисов обнаружили, что их устройства определяют местоположение в Брянской области РФ (в 65 километрах северо-восточнее Гомеля). Сбой продолжался около 30 минут, пишет «Флагшток».

Это указывает на то, что Гомель оказался в зоне действия помех или подмены сигнала GPS.

GPS-спуфинг — это метод подмены сигналов спутниковой навигации, при котором устройство получает ложные координаты.

