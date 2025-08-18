Зло — ничтожно 4 Александра Матвийчук

18.08.2025, 8:44

6,458

Как неловко выглядел Путин, оказавшись перед реальными журналистами.

Думаю, саммит на Аляске войдет в историю двумя визуальными образами.

Как неловко выглядит человек, виновный в смерти бесчисленного количества людей, когда оказывается перед реальными журналистами с их неудобными вопросами, и это даже без необходимости отвечать на эти вопросы. Все в Путине – жалкая мимика, угловатые жесты, нервное хихикание отнюдь не коррелируется с образом сильного лидера. Зло ничтожно.

Как не к месту выглядели американские военные, что на коленях перед трапом самолета с надписью «Россия» расстилали красную дорожку, по которой через несколько минут пройдет российский диктатор.

Александра Матвийчук, «Фейсбук»

