Зло — ничтожно4
- Александра Матвийчук
- 18.08.2025, 8:44
- 6,458
Как неловко выглядел Путин, оказавшись перед реальными журналистами.
Думаю, саммит на Аляске войдет в историю двумя визуальными образами.
Как неловко выглядит человек, виновный в смерти бесчисленного количества людей, когда оказывается перед реальными журналистами с их неудобными вопросами, и это даже без необходимости отвечать на эти вопросы. Все в Путине – жалкая мимика, угловатые жесты, нервное хихикание отнюдь не коррелируется с образом сильного лидера. Зло ничтожно.
Как не к месту выглядели американские военные, что на коленях перед трапом самолета с надписью «Россия» расстилали красную дорожку, по которой через несколько минут пройдет российский диктатор.
Александра Матвийчук, «Фейсбук»