Четвертый крупный российский НПЗ остановил переработку нефти

Из-за удара БПЛА.

Сызранский НПЗ «Роснефти» в Самарской области остановил переработку нефти после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 15 августа, сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

По словам собеседников агентства, в результате налета получила повреждения одна из двух установок первичной переработки нефти АВТ-6, на которую приходится 70% мощности завода (17,1 тысячи тонн в сутки)

Ремонт будет продолжаться как минимум до конца текущего месяца, сказали источники Reuters. По их словам, завод может попробовать запустить вторую установку (АВТ-5) мощностью 7,1 тысячи тонн в сутки.

Сызранский НПЗ мощностью 8,5 млн тонн в год стал четвертым крупным НПЗ, остановившим производство из-за налетов дронов.

2 августа полностью прекратил выпуск топлива Новокуйбышевский НПЗ «Роснефти»; 11 августа остановил работу Саратовский НПЗ; 15 августа стало известно, что приостановил прием нефти Волгоградский НПЗ «Лукойла» — крупнейший на юге России и входящий в топ-10 по стране.

Кроме того, с 2 августа половину мощностей остановил Рязанский НПЗ — крупнейший у «Роснефти» и снабжающий топливом в том числе московский регион. Атакам БПЛА подверглись также Славянский НПЗ и Афипский НПЗ.

Суммарная мощность полностью остановленных НПЗ, по подсчетам The Moscow Times, составляет 38,3 млн тонн — а это 14% общего объема нефтепереработки в России в прошлом году (267 млн тонн, по подсчетам Reuters).

