закрыть
18 августа 2025, понедельник, 21:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп начал встречу с Зеленским в Белом доме

4
  • 18.08.2025, 20:32
  • 4,598
Трамп начал встречу с Зеленским в Белом доме

Трансляция.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский начали встречу в Белом доме. Это первая встреча Трампа и Зеленского после саммита России и Америки на Аляске, который прошел в пятницу, 15 августа, и первая встреча политиков в Вашингтоне после их перепалки в Овальном кабинете, которая случилась в феврале.

Как сообщалось ранее, президенты США и Украины сначала поговорят наедине, а позже к ним присоединятся европейские лидеры, расписание приводило издание Roll Cal.

На встрече планируется обсуждение итогов саммита на Аляске, страны попытаются выработать общую стратегию для завершения войны РФ в Украине.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко