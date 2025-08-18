Трамп начал встречу с Зеленским в Белом доме

Трамп начал встречу с Зеленским в Белом доме4
Трансляция.
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский начали встречу в Белом доме. Это первая встреча Трампа и Зеленского после саммита России и Америки на Аляске, который прошел в пятницу, 15 августа, и первая встреча политиков в Вашингтоне после их перепалки в Овальном кабинете, которая случилась в феврале.
Как сообщалось ранее, президенты США и Украины сначала поговорят наедине, а позже к ним присоединятся европейские лидеры, расписание приводило издание Roll Cal.
На встрече планируется обсуждение итогов саммита на Аляске, страны попытаются выработать общую стратегию для завершения войны РФ в Украине.