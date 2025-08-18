Трамп начал встречу с Зеленским в Белом доме 4 18.08.2025, 20:32

4,598

Трансляция.

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский начали встречу в Белом доме. Это первая встреча Трампа и Зеленского после саммита России и Америки на Аляске, который прошел в пятницу, 15 августа, и первая встреча политиков в Вашингтоне после их перепалки в Овальном кабинете, которая случилась в феврале.

Как сообщалось ранее, президенты США и Украины сначала поговорят наедине, а позже к ним присоединятся европейские лидеры, расписание приводило издание Roll Cal.

На встрече планируется обсуждение итогов саммита на Аляске, страны попытаются выработать общую стратегию для завершения войны РФ в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com