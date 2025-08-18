закрыть
18 августа 2025, понедельник, 22:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский подколол американского журналиста, который ранее упрекнул его за костюм

3
  • 18.08.2025, 21:24
  • 8,268
Зеленский подколол американского журналиста, который ранее упрекнул его за костюм

Видео.

Американский журналист Брайан Гленн, присутствовавших на встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, похвалил его за выбор костюма, следует из трансляции.

Репортер, который в феврале раскритиковал Зеленского за отсутствие костюма, в этот раз похвалил его: «Вы выглядите потрясающе в этом костюме. Выглядите хорошо».

«Знаете, я то же самое сказал», — добавил Трамп.

Зеленский в ответ пошутил, что репортер пришел в том же самом костюме, а он — переоделся.

«Да, однако я сменил костюм, а вы нет», – пошутил Зеленский.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Зло — ничтожно
Зло — ничтожно Александра Матвийчук
Масложор
Масложор Ирина Халип
Последние легенды провального блицкрига
Последние легенды провального блицкрига Владимир Халип
Аляска станет ловушкой для Путина
Аляска станет ловушкой для Путина Вадим Денисенко