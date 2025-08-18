Зеленский подколол американского журналиста, который ранее упрекнул его за костюм

Зеленский подколол американского журналиста, который ранее упрекнул его за костюм3
- 18.08.2025, 21:24
Видео.
Американский журналист Брайан Гленн, присутствовавших на встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, похвалил его за выбор костюма, следует из трансляции.
Репортер, который в феврале раскритиковал Зеленского за отсутствие костюма, в этот раз похвалил его: «Вы выглядите потрясающе в этом костюме. Выглядите хорошо».
«Знаете, я то же самое сказал», — добавил Трамп.
Зеленский в ответ пошутил, что репортер пришел в том же самом костюме, а он — переоделся.
«Да, однако я сменил костюм, а вы нет», – пошутил Зеленский.
