Зеленский подколол американского журналиста, который ранее упрекнул его за костюм 3 18.08.2025, 21:24

8,268

Видео.

Американский журналист Брайан Гленн, присутствовавших на встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, похвалил его за выбор костюма, следует из трансляции.

Репортер, который в феврале раскритиковал Зеленского за отсутствие костюма, в этот раз похвалил его: «Вы выглядите потрясающе в этом костюме. Выглядите хорошо».

«Знаете, я то же самое сказал», — добавил Трамп.

Зеленский в ответ пошутил, что репортер пришел в том же самом костюме, а он — переоделся.

«Да, однако я сменил костюм, а вы нет», – пошутил Зеленский.

REPORTER: "You look fabulous in that suit!"@POTUS: "I said the same thing!"



🤣🤣 pic.twitter.com/aRQLIOYJJC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com